Was Wissen schafft, kann man rings um die Technische Universität Kaiserslautern bewundern. Dort sind in den vergangenen Jahren Firmenausgründungen der TU und Forschungseinrichtungen wie etwa das Fraunhofer- oder das Max-Planck-Institut nur so aus dem Boden geschossen - und mit ihnen hunderte von neuen, hochspezialisierten Arbeitsplätzen.

In Otterberg fielen im vergangenen Jahr dagegen rund 70 Arbeitsplätze einem Brand mit Millionenschaden zum Opfer. Der Automobilzulieferer Ideal will den Standort aufgeben. Aber ohnehin arbeiten die meisten Menschen aus dem Wahlkreis in der Stadt und pendeln nach Kaiserslautern ein.