Der Wahlkreis 39 umfasst die Domstadt Speyer, die bei Touristen und zum Einkaufen und Flanieren sehr beliebt ist. Außerdem gehört dem Wahlkreis ein Teil des Rhein-Pfalz-Kreises an, eine recht wohlhabende Region in einem der größten Gemüseanbaugebiete Deutschlands.

Kurztrip in Ihren Wahlkreis

Der Wahlkreis wird durch den Rhein nach Baden-Württemberg abgrenzt. Die Region ist Dank des Rheins, mehrerer Altrheinarme, zahlreicher Baggerseen und viel Grün ein beliebtes Naherholungsgebiet.

Viele Tagestouristen zieht es in die Stadt Speyer, hier legen täglich Kreuzfahrt- und Ausflugsschiffen an. Speyer ist vor allem für seinen Dom bekannt, gerne führte Bundeskanzler Helmut Kohl die großen Staatsgäste wie Michail Gorbatschow in den Kaiser- und Mariendom zu Speyer. Speyer hat außerdem kulturell einiges zu bieten, so sind zum Beispiel auch das Technikmuseum oder das Historische Museum der Pfalz beliebte Anlaufstellen.

Speyer hat zudem ein beinahe bayrisches Feeling, wenn Besucher die Maximilianstraße mit ihren vielen Geschäften, Restaurants und Cafés bis zum Dom entlangschlendern.

Das Landschaftsbild rund um die Gemeinde Schifferstadt und die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ist durch Äcker, Wiesen und Wald geprägt. Auch hier leben viele Gutverdienende, die in Speyer oder Ludwigshafen bei der BASF und anderen großen Unternehmen arbeiten.

Landei oder Stadtgewächs - So ist Ihr Wahlkreis geprägt