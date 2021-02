Der Wahlkreis 34 ist vor allem ländlich geprägt. Größte Stadt ist Alzey mit etwa 18.600 Einwohnern. Während es dort und in den größeren Gemeinden einiges an Freizeit- und Kulturangeboten gibt, sind diese in den kleineren Dörfern eher eingeschränkt. Dennoch gibt es viele Beispiele, wie sich auch dort Kultur leben lässt. So gibt es Kleinkunstbühnen, Feste und Weingüter, die im Sommer ihre Höfe öffnen.

Die Haupt-Verkehrsachsen sind die Autobahnen 61 und 63. Auch mit der Bahn kommt man von Alzey aus schnell nach Mainz, Worms, Bingen oder Kirchheimbolanden. Dagegen ist es in vielen kleineren Orten schwierig, auf den Öffentlichen Personennahverkehr angewiesen zu sein. Das Netz an Buslinien ist trotz Bemühungen der Politik zum Teil noch sehr dünn ausgebaut.

Schulen sind in ausreichender Zahl vorhanden, und es werden weiterhin neue Kindergärten gebaut: Im Wahlkreis Alzey gibt es eine überdurchschnittlich hohe Zahl an unter 6-Jährigen. Für sie sollen in den kommenden Jahren neue Kindergartenplätze geschaffen werden.