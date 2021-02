Der Wahlkreis 11 Andernach liegt im Übergang vom Rheintal zur Eifel, in einer Art Dreieck, das vom Rhein und von der Nette begrenzt wird. Die leicht hügelige Landschaft ist vom Vulkanismus geprägt.

Kurztrip in Ihren Wahlkreis

Der Wahlkreis 11 Andernach umfasst die Stadt Andernach und die beiden Verbandsgemeinden Pellenz und Mendig. Die sogenannte "Pellenz" ist eine Hügellandschaft im mittelrheinischen Becken. Hier gibt es einige vorwiegend industriell geprägte Orte wie etwa Kruft, Nickenich oder Mendig. Schon in der Antike bauten die Römer in der Region Vulkangestein ab, das vom Hafen in Andernach aus verschifft wurde. Die "Pellenz" ist noch heute ein Zentrum der Baustoffindustrie.

Auch touristisch werden der Vulkanismus und die Römerzeit vermarktet. In die Stadt Andernach kommen jedes Jahr mehr Besucher und schauen sich den höchsten Kaltwasser-Geysir der Welt an. Seine Fontäne schießt in regelmäßigen Abständen bis zu 60 Meter in die Höhe. Auch die unterirdischen Basalt-Keller in Mendig oder das Römerbergwerk Meurin bei Kretz sind sehenswert.

Landei oder Stadtgewächs - So ist Ihr Wahlkreis geprägt