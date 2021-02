Der Wahlkreis Bernkastel-Kues / Morbach / Kirchberg (Hunsrück) liegt mittendrin: An der Mittelmosel und mitten im Hunsrück. Von hier aus sind die Menschen schnell in Mainz, Koblenz oder Trier. Wer ins Rhein-Main-Gebiet oder Richtung Belgien will, fährt über die neue, 160 Meter hohe Hochmoselbrücke. Das Mega-Bauwerk wurde im November 2019 eröffnet. Die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden ziehen nach gut einem Jahr eine positive Bilanz. Laut der Ortsbürgermeisterin von Zeltingen-Rachtig gibt es seit der Eröffnung der Brücke in ihrer Gemeinde weniger Schwerlastverkehr. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität rollt aber bisher weniger Verkehr über die Brücke als erwartet. Ein Grund dafür sei, dass wesentlich weniger Flugpassagiere am Flughafen Hahn abgeflogen sind als angenommen.

Die Menschen an der Mittelmosel rund um Bernkastel-Kues, Piesport und Neumagen-Dhron profitieren stark vom Tourismus. Die Mosel ist eines der Hauptreiseziele in Rheinland-Pfalz, die Zahl der Übernachtungen steigt - trotz Corona-Pandemie. Überall im Wahlkreis gibt es römische Spuren: Bei Gornhausen führt ein Römerweg-Wanderweg in Richtung Haardtkopf, dort können Wanderer noch Reste der alten Römerstraße erkennen. In Neumagen-Dhron können Touristen den Nachbau eines alten Römerweinschiffs besichtigen. Im Archäologiepark Belginum bei Morbach wird das Leben an einer Fernstraße in keltischer und römischer Zeit gezeigt.

Der Osten des Wahlkreises liegt bereits im Rhein-Hunsrück-Kreis. Dort, in der Verbandsgemeinde Kirchberg, gibt es keinen Weinbau und nur wenig Touristen. In vielen Dörfern stehen Häuser, Wohnungen und kleine Geschäfte leer. Junge Familien ziehen ins Rhein-Main-Gebiet. Arztpraxen und Bankfilialen schließen, der Weg zum nächsten Supermarkt ist weit, Busse und Züge fahren selten oder überhaupt nicht. In der Verbandsgemeinde Kirchberg war 2019 der Schulbusverkehr zusammengebrochen, weil zwei Busunternehmen Insolvenz angemeldet hatten.

In der Verbandsgemeinde Thalfang orientiert man sich gerade neu: Die kleine Verbandsgemeinde soll in den kommenden Jahren aufgelöst werden und mit einer anderen Kommune fusionieren. Einige Gemeinden aus der Verbandsgemeinde Thalfang zieht es zur Einheitsgemeinde Morbach, andere wollen in die Verbandsgemeinde Hermeskeil oder nach Schweich wechseln.

Kreative Wege im Bereich erneuerbarer Energien gehen die Menschen in der Einheitsgemeinde Morbach: Ein verlassenes Munitionsdepot der Amerikaner wurde dort vor Jahren in eine Energielandschaft verwandelt mit Solarflächen, Windrädern und einer Biogasanlage. Inzwischen wird in der Energielandschaft Morbach dreimal mehr Energie produziert, als die Einwohner der Einheitsgemeinde verbrauchen.