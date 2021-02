Der Wahlkreis 3 Linz am Rhein/Rengsdorf lebt stark vom Tourismus. Ob Rheinsteig-Wanderer, Thermenbesucher oder Tagesgäste von den Ausflugsschiffen: Sie alle bringen Geld in die Region und geben vielen Menschen Arbeit. Auch die Winzer und der Fruchtsafthersteller Rabenhorst in Unkel sind wichtig für die Wirtschaft in der Region.

Am Rhein wie auch im Westerwald sind zudem eine ganze Reihe bedeutender Unternehmen ansässig. Der Baumaschinenhersteller Wirtgen mit seinen rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern allein am Hauptstandort in Windhagen gehört zu den größten Arbeitgebern der Region.

Aber auch bekannte Marken wie die Birkenstock-Sandalen oder die Dr. Best Zahnbürsten stammen aus dem Wahlkreis 3 Linz am Rhein/Rengsdorf. Weitere innovative Unternehmen sind etwa die Firma Geutebrück in Windhagen, ein Spezialist für Video Security oder der Barfußschuh-Hersteller Leguano aus Buchholz.

Viele Menschen pendeln aber vom Wahlkreis 3 Linz am Rhein/Rengsdorf aus auch über die A3 zu ihren Arbeitsstellen hinter der Landesgrenze im Köln-/Bonner Raum.