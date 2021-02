Barista-Kaffee in Retro-Sesseln kann man in Mainz I genauso trinken wie das Kännchen Kaffee auf dem Spitzendeckchen. Langweilig wird einem in dem Wahlkreis nicht so schnell. Theater, Kinos, Clubs und Schwimmbäder freuen sich auf Besucher – sofern sich gerade kein Virus breit gemacht hat.

Wer ganz auf das Auto verzichten will, kann in der Stadt problemlos auf einen E-Scooter oder ein Leihfahrrad umsteigen. Sport ist sowieso ein großes Thema in Mainz I – unter anderem trainieren hier auch die Fußballer von Mainz 05.

Der Wahlkreis Mainz I gehört eher zu den jüngeren im Land, er zieht Studierende und jüngere Berufstätige an. Viele junge Eltern arbeiten, an Kinderbetreuungsplätzen herrscht deshalb ständiger Mangel. Aber die Stadtverwaltung, die auch im Wahlkreis sitzt, arbeitet an dem Problem.

Knapp ist auch der Wohnraum in Mainz I. Teure Mieten, wenig Leerstand. Deswegen wird viel gebaut. Gleich ein ganzes – eher gehobenes – Viertel entsteht mit dem „Zollhafen“ in der Neustadt, aber auch geförderter Wohnraum soll geschaffen werden.