Die Aufräumarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli kommen voran. Bis zur Normalität ist es aber noch ein langer Weg. Unterdessen ist auch die politische Aufarbeitung im Gange. Hier die aktuelle Lage:

Sonntag, 10. Oktober

+++ Helfer-Shuttle: Service bleibt kostenfrei +++

2:30 Uhr

Der Helfer-Shuttle im Ahrtal und die Arbeit der freiwilligen Helfer bleibt kostenfrei. Das haben die Organisatoren dem SWR bestätigt. Es gab nach deren Angaben Gerüchte, der Service werde kostenpflichtig und der Helfer Shuttle stelle im Nachgang Rechnungen an Flutopfer aus. In einem Video, das im Internet vom Helfer-Shuttle verbreitet wurde, sprechen die Organisatoren von mehreren Stornierungen durch verunsicherte Flutopfer. Der Helfer-Shuttle bittet um Hinweise, wer die Falschmeldungen verbreitet haben könnte.

Samstag, 9. Oktober

+++ Benefizspiel bringt 150.000 Euro Spenden +++

17:00 Uhr

Das Benefizspiel zwischen dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 und Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Spenden in Höhe von 150.000 Euro zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe erbracht. Die Partie vor 1.500 Zuschauern in Koblenz, die unter dem Motto "Gemeinsam für den Sport" stand, endete am Samstag 1:1.

+++ Mainz 05 und FCK spielen für Flutopfer +++

11:30 Uhr

"Gemeinsam für den Sport" - unter diesem Motto tragen der FSV Mainz 05 und der 1. FC Kaiserslautern heute ein Benefizspiel für die Opfer der Flutkatastrophe aus. Das Spiel im Stadion Oberwerth in Koblenz ist Teil einer Spendenkampagne. Die haben beide Vereine gemeinsam mit dem SWR, den Sport- und Fußballverbänden in Rheinland-Pfalz und der Aktion "Deutschland hilft“ initiiert. Die Fans können nicht nur mit dem Kauf ihrer Eintrittskarte die Flutopfer unterstützen. Während der Live-Übertragung ist zudem ein Spendentelefon geschaltet.

+++ Bundespräsident Steinmeier morgen im Ahrtal +++

12:30 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt morgen ins Ahrtal. Neben Gesprächen mit Bürgern in Bad Neuenahr-Ahrweiler besucht Steinmeier Weinbaubetriebe und trifft freiwillige Helfer. In Mayschoß hat sich Steinmeier bei der Winzergenossenschaft angekündigt. Die Winzergenossenschaft möchte ihm die desolate Lage von Gastronomie und Weinbau im Tal zeigen. Über die Hälfte des Weins wurde direkt im Tal verkauft. Vieles an Touristen, die mit der zerstörten Ahrtalbahn ins Tal gekommen sind. Zum Abschluss besucht Steinmeier die Freiwilligen des Helfer-Shuttles. Sie werden im Tal weiterhin gebraucht, etwa zur Weinlese.

