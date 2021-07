Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Sonntag zu einem Besuch in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz eingetroffen. Nachdem Merkel sich in Schuld ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung durch die Flutkatastrophe gemacht hat, trat sie in Adenau vor die Öffentlichkeit. mehr...