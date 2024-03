Radtour mit dem E-Bike an der Ahr - wie gut klappt das?

Den Einkauf mit dem Fahrrad erledigen oder eine kleine Tour machen. Das geht im Ahrtal jetzt auch, wenn man kein eigenes Fahrrad hat. Denn der Kreis Ahrweiler verleiht seit Februar E-Bikes an Pendler und Gäste. Wir haben das neue Angebot vor den Osterferien getestet.

Insgesamt 80 E-Bikes stehen an bis zu 20 Orten im gesamten Kreis zur Verfügung. Viele Stationen sind in der Nähe von Bahnhöfen und Bushaltestellen, unter anderem in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Remagen, Bad Breisig und Brohl. Die Räder sollen das Bus- und Bahnangebot ergänzen.

Eine der Verleihstationen ist direkt am Ahrtor in Bad Neuenahr-Ahrweiler. SWR

Radleihe funktioniert per App

Unser Test beginnt am Ahrtor in Ahrweiler, denn dort befindet sich eine der Verleihstationen. Wenn man weiß, wonach man sucht, fallen die grau-grünen Räder direkt ins Auge. Das Ausleihen ist auch relativ schnell erledigt, besonders wenn die entsprechende App auf dem Smartphone schon vorinstalliert ist.

Das Einrichten der App dauert etwa fünf Minuten: Dort müssen Name und die Zahlungsdaten - zum Beispiel Paypal oder Kreditkarte - hinterlegt werden. Sattel auf die richtige Höhe einstellen und schon kann die Fahrt starten.

Nachdem die App eingerichtet ist, wird der QR-Code des Fahrrads eingescannt, um die Ausleihe zu starten. SWR

Der Ahrtal-Tourismus empfiehlt auf seiner Website verschiedene Radtouren fürs Ahrtal. Da die Leihräder vor allem als Ergänzung für Bus und Bahn gedacht sind, haben wir uns für eine entspannte Teststrecke entschieden: vom Ahrtor in Bad Neuenahr-Ahrweiler über den Ahr-Radweg bis zur Ahrmündung in Sinzig.

Viele Baustellen auf dem Ahr-Radweg

Unsere Tour startet etwas holprig: Direkt auf den ersten Metern des Ahr-Radwegs am Ufer der Ahr ist eine kleine Baustelle, die im Slalom umfahren werden muss. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man vorher noch nie auf einem E-Bike gesessen hat. Denn die Räder sind ziemlich schwer und werden überraschend schnell - ohne viel Anstrengung. Kurz darauf kommt eine weitere Baustelle, die den ganzen Weg blockiert. Hier wird der Asphalt erneuert. Wir steigen also ab und schieben um die Absperrungen herum.

Entlang Ahr-Radweg gibt es nach der Flutkatastrophe immer noch viele Baustellen. SWR

Wenig Ahr am Ahr-Radweg

Danach geht der Weg nicht mehr an der Ahr entlang. Ein guter Teil des Ahr-Radwegs in Bad Neuenahr-Ahrweiler führt über normale Auto-Straßen, teilweise durch Einbahnstraßen, in denen Autos entgegenkommen. Das ist wenig erholsam.

Hier führt der Ahr-Radweg rechts entlang, während der Weg links abrupt abbricht und gesperrt ist. Die Folgen des Hochwassers sind auch so noch deutlich sichtbar. SWR

Zurück an der Ahr müssen wir die Uferseite wechseln. Das eingeschaltete Navi zeigt dafür eine Strecke über eine nicht mehr vorhandene Brücke, denn die wurde bei der Flut zerstört. Die provisorische Querung kommt erst etwa hundert Meter später.

Was auffällt: Die Fahrt gleicht streckenweise einer Baustellen-Schau - vorbei an kleineren Bauarbeiten am Wegesrand und leerstehenden Gebäuden wie der Don-Bosco-Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Am Ahr-Radweg stehen entlang der Strecke mehrere Insektenhotels und sogenannte "Lesesteinhaufen" für Insekten, Echsen oder andere kleine Tiere. SWR

Auch schöne Streckenabschnitte entlang der Route

Auf der weiteren Strecke gibt es einige schöne Orte für Pausen - zum Beispiel neue Holzbänke und Insektenhotels am Ahrufer. Allerdings geht es nur selten an der Ahr entlang, sondern oft über Straßen in Wohngebieten. Insgesamt dauert die Tour vom Ahrtor bis zur Ahrmündung in Sinzig etwas mehr als eine Stunde.

Am Ende unserer Rundtour ist die Rückgabe des Leihrades in Bad Neuenahr-Ahrweiler dann denkbar einfach: Das Rad wird wieder am Ahrtor abgestellt und in der App ausgecheckt. Das Rückgabe ist auch an den anderen Stationen möglich. Die E-Bikes können auch irgendwo stehengelassen werden. Dort werden sie dann eingesammelt, das kostet eine Gebühr.

Der Ahr-Radweg endet an der Ahr-Mündung in Sinzig, wo die Ahr in den Rhein fließt. SWR

Fazit zur Radtour von Bad Neuenahr-Ahrweiler nach Sinzig

Unser Fazit: Das E-Bike-System funktioniert gut, Ausleihe und Rückgabe sind recht einfach. Die einzige Voraussetzung ist ein Smartphone.

Der Ahr-Radweg ist nach der Flutkatastrophe vor fast drei Jahren wieder gut nutzbar und mit einem E-Bike eine Alternative zu Bus oder Bahn. Für eine längere Tour mit schönen Aussichten und abwechslungsreichen Eindrücken bieten sich im Ahrtal andere Routen eher an.