135 weiß eingepackte Statuen fahren seit Samstagmorgen auf dem Rhein von

Remagen nach Mainz. Sie sollen an die Opfer der Ahrflut erinnern und eine Botschaft übermitteln.

Das Boot startete bereits um 6 Uhr am Samstagmorgen in Remagen und fuhr in Richtung Mainz. Die 135 in weißer Folie eingewickelten Schaufensterpuppen eines Kölner Künstlers stehen an Bord des Schiffes, dass Ralph und Inka Orth, die Eltern der in der Flut ums Leben gekommenen Johanna, extra für diesen Zweck gechartert haben - als Symbol für die Menschen, die in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 im Ahrtal ihr Leben lassen mussten.

Hinterbliebene wollen Botschaft nach Mainz bringen

Eine symbolhafte Fahrt, um ihr Anliegen nach Mainz zu Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zu bringen und auch die Menschen entlang der Strecke damit zu erreichen: Sie wollen eine Anklage gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU).

Die Einstellung des Verfahrens ist für sie ein Justizskandal. Der leitende Staatsanwalt Mario Mannweiler hatte die Einstellung des Verfahrens damit begründet, dass es nicht genug konkrete Beweise gebe, um Pföhler wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen anzuklagen.

Initiatoren der Beschwerde sind Mitorganisatoren

In zwei Fällen war danach Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt worden. Die Initiatoren der Aktion gehören dazu. Sie sprechen von einem Schlag ins Gesicht der Betroffenen.

Bei der Flutkatastrophe waren im Rheinland-Pfalz 136 Menschen ums Leben gekommen, davon 135 in der Ahr-Region und einer im Raum Trier. Ein Mensch gilt noch immer als vermisst.

Die 135 Skulpturen waren bereits Mitte Februar zum Abschluss der Beweisaufnahme im Flut-Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags vor dem Parlament in Mainz aufgebaut worden.