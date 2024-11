Mann verprügelt Falschparkerin in Mainzer Neustadt

Eine Frau parkte am Freitagvormittag in der Mainzer Neustadt auf einem Gehweg. Ein Passant fühlte sich dadurch so gestört, dass er mehrfach zuschlug.

Parkplätze in der Mainzer Neustadt sind rar und heiß begehrt. Da liegen die Nerven bei Autofahrern und Anwohnern auch mal blank. Am Freitagmorgen allerdings reagierte ein 65-jähriger Mann mit Gewalt. Mann schlägt Autofahrerin ins Gesicht Eine 29-jährige Autofahrerin hatte auf einem Gehweg geparkt. Der Passant fühlte sich durch den versperrten Gehweg so gestört, dass er zunächst gegen den Außenspiegel der Frau trat, während sie im Auto saß. Als sie den Mann zur Rede stellen wollte, kam es zu einem Wortgefecht. Nach Polizeiangaben schlug der Mann der Frau plötzlich mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Polizei bittet um Zeugen Zeugen riefen daraufhin die Polizei. Gegen den 65-jährigen Täter wurde Anzeige wegen Körperverletzung gestellt. Die Autofahrerin muss mit einem Bußgeld wegen Parkens auf dem Gehweg rechnen. Wer weitere Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.