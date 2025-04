Auftakt am Donnersberg: Wann die Freibäder im Westen der Pfalz öffnen

Die Vorbereitungen laufen, manche Becken sind bereits wieder mit Wasser gefüllt: In den Freibädern der Westpfalz wird auf den Saisonstart hingearbeitet. In einem Bad geht es schon im April wieder los. Gute Nachrichten gibt es mancherorts, was die Eintrittspreise betrifft.

Wer in diesen Tagen an den Freibädern in der Region vorbei läuft oder fährt, der kann es vielerorts sehen: Es werden fleißig Becken gereinigt, der Rasen wird gemäht oder Spielplätze auf Vordermann gebracht. So zum Beispiel auch in den beiden Freibädern in Kaiserslautern: Dort stehen nach Angaben der Stadt unter anderem auch Arbeiten an den Fliesen in den Becken an.

In Winnweiler und in Eisenberg im Donnersbergkreis oder in Miesau im Kreis Kaiserslautern sind die Becken schon wieder mit Wasser gefüllt. Manche Bäder haben weiterhin mit Personalsorgen zu kämpfen - was sich dann auch auf die Öffnungszeiten auswirkt oder auswirken kann. Die Eintrittspreise bleiben in den meisten Freibädern gleich. Im Kreis Kusel gibt es sogar in zwei Bädern deutliche Preissenkungen.

Hier eine Übersicht, wie die Vorbereitungen in den Freibädern der Westpfalz laufen:

Auch in diesem Jahr ist das Schwimmbad in Winnweiler das erste, das in die Saison startet. Wie Bürgermeister Rudolf Jacob (CDU) mitteilt, geht es an Ostermontag (21. April) los. "Die Vorbereitungen sind im Zeitplan", so Jacob. Das Bad in Winnweiler wurde vor ein paar Jahren saniert und dank neuer Technik gibt es dort immer eine so genannte Vorsaison, wo man im beheizten Schwimmerbecken seine Bahnen ziehen kann. Neu in diesem Jahr: Es gibt einen Kassenautomaten und am Kleinkinderbecken wurden Sanierungsarbeiten durchgeführt.

Das Freibad in Winnweiler macht wieder den Saisonauftakt in der Westpfalz. Diesmal geht es an Ostermontag los. SWR

Im Waldschwimmbad in Eisenberg sind die Vorbereitungen nahezu abgeschlossen, teilt Werkleiter Andreas Lill mit. "Die Becken sind bereits gefüllt und die Heizperiode wird in wenigen Tagen gestartet", so Lill. Am 1. Mai soll es dann spätestens losgehen. "Wir sind aber vorbereitet, falls sich das Wetter schneller sommerlich entwickelt, früher zu eröffnen, falls es sinnhaft ist", berichtet der Werkleiter. Für die neue Saison sei so manches geplant: Spielenachmittage und Veranstaltungen, Nachtschwimmen und "musikuntermalte Schwimmvormittage". Zudem gebe es für den Kiosk einen neuen Pächter.

Im Naturerlebnisbad in Rockenhausen wurden die Becken bereits gereinigt und sollen nun mit Wasser gefüllt werden. "Bis zur Öffnung des Bades erfolgen dann noch Tätigkeiten wie die Reinigung des Beckenumgangs und des Regenerationsteiches sowie die Inbetriebnahme der technischen Anlage und die Grünpflege", teilt Elke Dahl von den Verbandsgemeindewerken Nordpfälzer Land mit. Geplant ist, Anfang Mai in die Saison zu starten. Der genaue Termin werde noch bekannt gegeben.

Wer in den vergangenen Jahren in der Waschmühle in Kaiserslautern ins kühle Nass springen wollte, der brauchte Geduld. Dort sorgt Grundwasser für Probleme, was dazu führte, dass das Bad erst später öffnen konnte. Einen festen Öffnungstermin kann die Stadt für dieses Jahr noch nicht nennen. "Die Stadt setzt alles daran, die Bäder rechtzeitig und sicher zu öffnen", sagt der Baudezernent Manuel Steinbrenner (Grüne).

Um den Druck durch das Grundwasser im Springerbecken zu regulieren, wurden so genannte Flutventile eingebaut. Weitere sollen in diesem Jahr noch hinzukommen. Auch im Warmfreibad in Kaiserslautern laufen nach Angaben der Stadt "umfassende Renovierungsmaßnahmen". Unter anderem wird nun auch im Springerbecken ein Edelstahlbecken eingebaut.

Im Freibad in Alsenborn wird das Becken derzeit gereinigt, teilt Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) mit. Fest steht bereits, wann das Bad in die Saison startet: Am Sonntag, 18. Mai. Auch im Freibad in Hochspeyer sind die Vorbereitungen nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung Enkenbach-Alsenborn in vollem Gange. Das Schwimmerbecken sei bereits fertig gereinigt. Das Bad feiert am 3. August sein 30-jähriges Bestehen. Saisonstart wird bereits am 1. Mai mit einem Frühschoppen und Blasmusik sein.

In Mehlingen laufen ebenfalls die Vorbereitungen im Freibad. Unter anderem wird laut der Verbandsgemeindeverwaltung Enkenbach-Alsenborn eine neue Umwälzpumpe eingebaut. Der Start der Saison ist am 25. Mai geplant.

Im Waldfreibad in Rodenbach werden derzeit unter anderem Schäden an Fliesen in den Becken behoben. "Das Wetter spielt aktuell gut mit und wir sind sehr gut im Zeitplan", berichtet Ralf Schwarm (SPD), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weilerbach. Zur neuen Saison wird es am Ausgang ein größeres Drehkreuz geben, durch das auch Kinderwagen oder Bollerwagen passen. Die Eintrittspreise werden zur neuen Saison erhöht. Der Grund hierfür seien gestiegene Kosten, etwa für Energie, die Wasseraufbereitung oder auch Personal, so der Bürgermeister. Spielt das Wetter mit, soll es im Waldfreibad in Rodenbach am 10. Mai losgehen.

Becken im Schwimmbad in Miesau sind schon gefüllt

Im Waldwarmfreibad Miesau sind die Becken bereits mit Wasser gefüllt, wie die Verbandsgemeindeverwaltung Bruchmühlbach-Miesau mitteilt. Zum Start werde es ein neues Kassensystem geben. Damit sei es möglich, Tickets auch online zu kaufen. "Mit dieser Neuerung wollen wir den Zugang der Besucher ins Bad beschleunigen und Warteschlangen vermeiden", so die Verwaltung. Der Saisonstart ist am 17. Mai geplant - an diesem Tag ist der Eintritt für die Besucher frei.

Im Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau gibt es ein neues Kassensystem. Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Im Naturfreibad in Otterberg wird das Becken derzeit mit Quellwasser gefüllt, wie Werner Laubscher mitteilt, der Vorstand der Technischen Werke Otterberg. Unter anderem wird bis zum Saisonstart noch der Putz am Kassengebäude saniert. Zum Start soll es außerdem ein neues Kassensystem geben, "damit Eintrittsgelder auch bargeldlos bezahlt werden können", so Laubscher. Wann das Naturfreibad in die Saison startet, hängt vom Wetter ab. "Die Witterungsbedingen haben starken Einfluss auf die Wassertemperatur", so der Vorstand. Vermutlich in der zweiten Maihälfte soll das Bad dann öffnen.

Schwimmbäder in Landstuhl und Trippstadt öffnen Mitte Mai

Bereits seit Anfang März laufen die Vorbereitungen im Naturerlebnisbad in Landstuhl und im Warmfreibad in Trippstadt. "Es wurden bereits Reparaturarbeiten, Streicharbeiten, diverse Wartungen abgeschlossen und die Außenanlage gesäubert und hergerichtet", sagt Peter Degenhardt (CDU), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl. In Landstuhl sei noch eine neue Aufsichtsbrücke geplant. Grund zum Feiern gibt es in Trippstadt: Dort besteht das Bad seit 50 Jahren. Was genau geplant wird, werde in den nächsten Wochen besprochen, so Degenhardt. Beide Bäder öffnen am 15. Mai.

Im Freibad in Altenglan laufen die Vorbereitungen. "Die Becken sind bereits entleert und die Fliesenleger beseitigen die Schäden vom Winter. Einzelne Schieber und defekte Rohrleitungen werden noch ausgetauscht", berichtet Betriebsleiter Stephan Strasser. Unter anderem werden Rutschen noch einen neuen Anstrich erhalten. Neben einer neuen Tischtennisplatte soll es in diesem Jahr in Altenglan auch erstmals Aquacycling im Bad geben. Damit wolle man das Angebot an Kursen erweitern. Die Saisoneröffnung ist für den 17. Mai geplant.

Auch im Außenbereich des Vitalbades in Kusel und des Freibades in Bosenbach laufen Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten, so Jessica Bennoit. "Die Becken wurden abgelassen und werden gereinigt. Die Technik wird überprüft und Grünflächen gepflegt", teilt die Geschäftsführerin des Vitalbades mit. Der Freibadbereich des Vitalbades soll auch am 17. Mai öffnen, in Bosenbach ist der Saisonstart am 25. Mai vorgesehen.

In Homberg und Wolfstein wird der Eintritt deutlich günstiger

In den Freibädern "Rüllberg" in Homberg und "Königsberg" in Wolfstein laufen die Vorbereitungen ebenfalls auf Hochtouren. "Die technischen Anlagen werden vorbereitet, die Becken und Beckenumgänge werden gereinigt und die Außenanlagen werden gepflegt", teilen die Verbandsgemeindewerke Lauterecken-Wolfstein mit. In Wolfstein wird derzeit der Sprungturm saniert, in Homberg wird eine Behinderten-Umkleide und -Toilette gebaut werden.

Das Freibad "Königsberg" in Wolfstein liegt an der B270 in Richtung Kaiserslautern und verfügt über ein Mehrzweckbecken, zu dem auch ein Nichtschwimmerbereich gehört. Außerdem gibt es ein 25-Meter-Becken mit Sprungturm und ein Planschbecken mit Sonnenschutz. Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein

Eine Besonderheit in beiden Bädern: Die Eintrittspreise wurden deutlich gesenkt. Kinder unter sieben Jahren haben freien Eintritt, von sieben bis 14 Jahren kostet der Eintritt nur zehn Cent, ebenso für Menschen mit Behinderung. Jugendliche von 15 bis 17 Jahren zahlen einen Euro für die Tageskarte. "Wir möchten es mit der Senkung der Preise allen Kindern ermöglichen, in unsere Bäder zu kommen und das Schwimmen zu lernen", so die Werke. In Homberg soll das Bad am 10. Mai öffnen, in Wolfstein eine Woche später am 17. Mai. Allerdings müssen wegen fehlender Fachkräfte die Öffnungszeiten etwas reduziert werden.

In Matzenbach läuft es dank ehrenamtlichen Helfern

Im Solarfreibad in Matzenbach ist noch Pause. "Wir werden im Mai das Schwimmbad streichen und für die Saison vorbereiten", berichtet der Ortsbürgermeister Andreas Willig. Zuvor soll Mitte April des Becken gereinigt werden. Das Bad befindet sich im Ortsteil Gimsbach. Ein genaues Öffnungsdatum gibt es noch nicht. Das hänge vom Wetter ab. "Üblicherweise öffnet unser kleines Freibad Ende Mai/Anfang Juni und hat dann solange geöffnet, wie das Wetter es zulässt", so der Ortsbürgermeister. Er betont auch: "Ohne die vielen freiwilligen ehrenamtlichen Helfeinnen und Helfer könnte die Ortsgemeinde das Freibad nicht betreiben."

Das Freibad Waldmohr ist wegen Sanierungsarbeiten weiterhin geschlossen.

Im Wasgaufreibad in Hauenstein soll es im Mai losgehen. "Ein Termin steht noch nicht fest. Das wird immer relativ kurzfristig Ende April festgelegt", teilt Betriebsleiter Helge Schneider mit. Seit Anfang März laufen bereits die Vorbereitungen. "Aktuell wird das Becken gereinigt und die Außen- und Grünanlagen werden auf Vordermann gebracht", so Schneider.

Bergbad in Heltersberg feiert Geburtstag mit Poolparty

Im Bergbad in Heltersberg sind die Vorbereitungen auf die neue Saison "planmäßig angelaufen", teilt Frank Riedinger mit, der Büroleiter der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Unter anderem werden derzeit die Schwimmbecken gereinigt. Am 15. August will das Bergbad sein 55-jähriges Bestehen mit einer Poolparty feiern. Die Saison soll am 21. Mai starten.

Im Warmfreibad "Con Aqua" in Contwig sind nach Angaben der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land die Aufräumarbeiten in vollem Gange. "Außerdem sind die Fliesenleger vor Ort, die Ausbesserungen vornehmen", so die Verwaltung. Voraussichtlich ab 17. Mai soll das Bad dann geöffnet sein.

Personalsorgen im Freibad Biebermühle

Im Freibad Biebermühle müssen noch "Reinigungs-, Ausbesserungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden", so Wolfgang Denzer (SPD), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rodalben. Geplant ist, das traditionsreiche Bad von 1. Juni bis 31. August zu öffnen. Allerdings gibt es Personalsorgen. "Das Personal ist bei uns aktuell ein großes Thema, denn derzeit steht noch nicht fest, von wem und in welchem Umfang das übernommen wird", so Denzer. Deswegen schließt er auch beispielsweise Ruhetage nicht aus.

Im Freibad Biebermühle fehlt derzeit noch Personal. SWR

Auch im Pirmasenser Luft- und Badepark (Plub) wird der Freibadbereich derzeit fit für die Sommersaison gemacht. Unter anderem laufen Betonarbeiten an Treppen und Bodenbeläge werden ausgebessert, wie das Plub mitteilt. Zum Jahreswechsel wurden die Eintrittspreise erhöht. "Grund sind die Inflation und die daraus resultierenden, gestiegenen Betriebskosten", so das Plub. Wann es mit der Freibadsaison losgeht, hängt vom Wetter ab - geplant ist zwischen dem 19. Mai und dem 2. Juni. "Am 30. Juni schließt dann das Hallenbad bis einschließlich 24. August wegen Revisionsarbeiten. In dieser Zeit ist nur das Freibad geöffnet. Ab dem 25. August haben beide Bäder – Hallen- und Freibad – nochmals für zirka zwei Wochen gemeinsam geöffnet", teilt das Plub mit.

Im Freibad Zweibrücken soll Mitte Mai die Saison starten

In Zweibrücken laufen ebenfalls die Vorbereitungen. Noch sei aber einiges zu tun, berichten die Stadtwerke. Ein Problem ist dort die Suche nach Fachpersonal. "Eventuell sind kurzfristige Schließungen des Bades beziehungsweise Änderungen der Öffnungszeiten erforderlich", so die Stadtwerke. Voraussichtlich wird das Freibad am 19. Mai öffnen.