Der Rundfunkrat des SWR tagt in der Regel viermal im Jahr. Die Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich, in Einzelfällen werden bestimmte Tagesordnungspunkte in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. Hinzu kommen dreimal jährlich die Sitzungen der Landesrundfunkräte Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.