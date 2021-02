SWR – Wir geben Impulse, spiegeln, begleiten und bereichern das Leben der Menschen im Südwesten. Information, Bildung, Beratung, Unterhaltung und Kultur: Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt bieten wir wertvolle Inhalte auf allen Plattformen. Wir stehen für Regionalität und Aktualität und liefern mit SWR1, SWR2, SWR3, SWR4, DASDING, SWR Classic sowie dem SWR Fernsehen bestes und unabhängiges Programm für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Außerdem sind wir stark in den ARD-Gemeinschaftsangeboten engagiert.

Click here to find the english version.

Das ist der SWR

Beitrag zur freien Meinungsbildung

Wir sind ein öffentlich-rechtliches Medienunternehmen. Mit unseren Inhalten fördern wir die freie und demokratische Meinungsbildung. Dabei gibt der SWR Staatsvertrag vor: Der SWR soll zur Sicherung der Meinungsvielfalt beitragen, „seine Angebote haben der Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung zu dienen“ (Auszug aus § 3 Abs. 1). Gremien kontrollieren als Interessensvertretung der Allgemeinheit die Einhaltung von Programmgrundsätzen sowie unsere Wirtschaftlichkeit.

Unsere Mission und Vision Wir dienen der Gesellschaft. Wir hören den Menschen zu. Wir stehen für lebendige Demokratie und solidarisches Zusammenleben. Wir bieten mit unseren unabhängigen Angeboten allen Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Orientierung, Heimat und Geborgenheit. Der SWR will das journalistisch beste Medienunternehmen im Südwesten sein. Die Menschen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen vertrauen dem SWR und nutzen ihn. In einer sich rasant verändernden Medienwelt setzen wir Maßstäbe bei Information, Kultur und Unterhaltung – auch in der ARD.

Unabhängigkeit als hohes Gut

Unsere Finanzierung wird solidarisch von allen durch den Rundfunkbeitrag getragen. Dies ist ein wichtiger Garant für unsere Unabhängigkeit von jedweder Einflussnahme. Außerdem ermöglicht dies die Produktion von Inhalten für ein breites Publikum einerseits und für speziell interessierte Personengruppen andererseits. Damit bieten wir Qualität für alle.



Medien und Angebote für ein digitales Zeitalter

Die Digitalisierung der Medien und das veränderte Mediennutzungsverhalten prägen auch uns. Wir gehen neue Wege in der Programmgestaltung und -verbreitung, führen den Dialog mit unseren Nutzern und gestalten neue Angebote speziell für die online-bezogene Nutzung.

Den Südwesten im Blick

In einer zunehmend globalisierten Welt bieten unsere Angebote Nähe und regionale Verankerung und behalten gleichzeitig national und international relevante Themen im Blick. Egal, ob Tatort im Ersten aus Stuttgart oder Ludwigshafen, Nachrichten und Geschichten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in SWR Aktuell und der Landesschau im SWR Fernsehen oder Beiträge in all unseren Radioprogrammen – unsere Engagements verbinden Regionalität und Aktualität und zeigen Relevanz.

Wir sind für alle da

Wir fördern aktiv Medienkompetenz und gestalten mit SWR Medienstark spezielle Angebote für Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Senioren. Auch in unseren Programmen nehmen wir die Verantwortung zum Schutz der Jugend ernst. Menschen mit Behinderung bieten wir barrierefreie Internetseiten und für hörbeeinträchtigte Menschen untertiteln wir aktuelle Sendungen im SWR Fernsehen.



Stark im Verbund der ARD

Als Mehrländeranstalt sind wir der zweitgrößte Sender innerhalb der ARD – der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Ein starker Verbund aus insgesamt neun Landesrundfunkanstalten sowie der Deutschen Welle. Neben Tatort aus dem Südwesten produzieren wir Sendungen wie Verstehen Sie Spaß?, Report Mainz oder große Spielfilme, etwa Mackie Messer oder Aenne Burda. Daneben bringen wir auch Inhalte in die anderen ARD Gemeinschaftsprogramme – 3sat, ARTE, phoenix, funk, KiKA – ein. Wir sind Garant für verlässliche Information, gute Unterhaltung und vielfältige Kultur.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

All das ermöglichen unsere festen und freien Mitarbeiter*innen. Sie sind die Grundlage für unser modernes Medienunternehmen und Voraussetzung für ein gutes Programm. Regelmäßig erhalten unsere Mitarbeitende und Produktionen Auszeichnungen, als Beleg hochwertigen Programms. Dabei fördern wir auch selbst mit eigenen Preisvergaben aktiv die Medien- und Kulturlandschaft.

Unsere Programme und Angebote im Überblick

SWR1 Immer fundiert informiert und die größten Hits aller Zeiten: SWR1 bietet in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz rund um die Uhr relevante Informationen und hat dabei stets den unmittelbaren Nutzwert für seine Hörerinnen und Hörer im Fokus. Der unverwechselbare Musik-Mix bringt das Beste der Pop- und Rockmusik der 60er- bis 80er-Jahre. Eins gehört gehört. SWR1. SWR2 SWR2 informiert und inspiriert: Anspruchsvolle Musik von Klassik bis Jazz, Kultur, Wissen, aktuelle Themen und Hintergründe, große Radio-Features, vielfältige Wortsendungen von Essay bis Kabarett, Hörspiele und Konzerte – all dies unterstreicht den besonderen Charakter von SWR2. SWR2. Kultur neu entdecken. SWR3 SWR3 ist „Euer Radio Nr. 1“ – Deutschlands meistgehörtes öffentlich-rechtliches Radioprogramm. Mehr als das: Für viele Menschen ist das multimediale Angebot ein wichtiger Teil ihres Lebens und verlässlicher Tagesbegleiter mit Pop, Comedy, aktueller Information, Service und immer wieder neuen Events. Mehr Hits. Mehr Kicks. Einfach SWR3. SWR4 Nah bei den Menschen und stark in den Regionen verwurzelt – SWR4 ist Heimat. Umfassende Informationen, Service und hilfreiche Tipps stellen die Hörerinnen und Hörer, ihr Lebensumfeld und ihre Themen in den Mittelpunkt. Zahlreiche Aktionen und Events machen SWR4 direkt erlebbar. Internationale, melodiöse und deutschsprachige Musik von Popschlagern bis Oldies prägen das Musikprofil. SWR4. Da sind wir daheim. DASDING DASDING bietet Lifestyle, junge Events und die neueste Musik. Von aktuellen Trends, Entwicklungen im Online- und Technikbereich über Stars bis hin zu Jobthemen und News. Was angesagt ist und die junge Generation bewegt, läuft zuerst bei DASDING – nicht nur im Radio, sondern auch auf allen relevanten Plattformen. Außerdem ist DASDING bei Konzerten, Festivals und mit eigenen Partys überall dort unterwegs, wo die jungen Nutzer sind. DASDING. Live. Laut. Lässig. SWR Fernsehen Das SWR Fernsehen ist das einzige Fernsehprogramm, das speziell für die Menschen im Südwesten gemacht ist. Informativ, unterhaltsam und authentisch bietet es alles, was in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geschieht oder interessiert – Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport, Kultur, Unterhaltung und Service. Es zeigt die Regionen und Menschen wie sie sind, was sie bewegt und was sie leisten und gibt wertvolle Impulse für das Leben und den Alltag. SWR Fernsehen. Am besten Südwesten. SWR Classic SWR Classic vereint die Orchester und Ensembles des SWR wie z. B. das SWR Symphonieorchester und die SWR Big Band. Web Concerts und Events laden dazu ein, Klangvielfalt zu erleben. SWR Aktuell SWR Aktuell bietet medienübergreifend und vernetzt Nachrichten für den Südwesten – als App, im Web, auf Sozialen Plattformen, als Radioangebot und im SWR Fernsehen. SWR Heimat SWR Heimat erzählt Geschichten von Menschen im Südwesten – wir alle sind es, die unsere Heimat so besonders machen. SWR Wissen Mit SWR Wissen erfahren Nutzer kompakt Aktuelles und Relevantes, was Mensch, Natur und Wissenschaft betrifft. SWR Sport SWR Sport berichtet auf allen prägenden Plattformen umfassend über Ereignisse und Ergebnisse rund um Sport in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. SWR Kindernetz Das SWR Kindernetz bündelt wertvolle und spannende Inhalte für die Kleinsten. Sendungen zum Anschauen, aktuelle Nachrichten zum Informieren, Quizfragen zum Rätseln und der Netztreff zum Plaudern. Hier sind die Kleinen ganz groß. Der SWR in der ARD Der SWR ist als Mehrländeranstalt der zweitgrößte Sender innerhalb der ARD – der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Neben Tatort aus dem Südwesten produziert der SWR Sendungen wie Verstehen Sie Spaß?, Report Mainz oder große Spielfilme, etwa Mackie Messer und Aenne Burda. Daneben werden Inhalte in die anderen ARD Gemeinschaftsprogramme – 3sat, ARTE, phoenix, funk, KiKA – eingebracht.