Hier stellen wir unsere wichtigsten Kennzahlen kompakt dar. Sie geben einen Überblick, welche Angebote wir aus den Mitteln des Rundfunkbeitrags finanzieren und wie wir organisiert sind. Zudem zeigen wir auf, welchen Anteil des monatlichen Rundfunkbeitrags wir für Fernsehen, Hörfunk und Online einsetzen.



„Der SWR möchte mit seinen Programmen für Sie der tägliche Begleiter für Information, Unterhaltung und Beratung sein. Wir werben um Ihr Vertrauen, indem wir Ihnen so transparent wie möglich darstellen, wie und nach welchen ethischen und journalistischen Standards wir arbeiten. Nur durch Transparenz wächst Vertrauen. Denn eines ist klar: Der SWR ist für Sie da, es ist Ihr Sender.“ Intendant Prof. Dr. Kai Gniffke

Kennzahlen zum Programm

Regionalität und Aktualität stehen im Fokus aller unserer Programmangebote – in Radio, Fernsehen und Web. Sie stellen die Menschen im Südwesten in den Mittelpunkt, erzählen ihre Geschichten und bilden ihr Lebensgefühl ab. Wir produzieren Inhalte sowohl für ein breites Publikum, als auch für speziell interessierte Personengruppen – wir bieten Qualität für alle: Egal ob Nachrichten bei SWR Aktuell, Comedy beim Popradio SWR3, kulturelle Vielfalt bei SWR2 oder aktuelle und regionale Berichterstattung beim SWR Fernsehen.

Fernsehen



Das SWR Fernsehen informiert kompetent, zuverlässig und schnell über die Entwicklungen im Sendegebiet und greift das nationale und internationale Geschehen aus Südwest-Sicht auf. Politische Berichterstattung, Kultursendungen und Wissensmagazine gehören ebenso zum Angebot wie Unterhaltung, Fernsehfilme und Serien, Servicesendungen, Dokumentationen und eine breit gefächerte Sportberichterstattung.



Der Marktanteil des SWR Fernsehens beträgt in Baden-Württemberg 7,0 Prozent und in Rheinland-Pfalz 6,8 Prozent. Für das gesamte Sendegebiet beträgt er – inklusive Saarland – 6,6 Prozent, d. h., dass 2,94 Millionen Menschen täglich das SWR Fernsehen einschalten. Der Marktanteil gibt an, wie viel Prozent der Fernsehnutzung zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine bestimmte Sendung bzw. ein Programm entfallen.

Radio

Im Hörfunk bieten wir für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jeweils zwei landesbezogene Informations- und Regionalprogramme: SWR1 und SWR4. Außerdem verantworten wir das länderübergreifende Kulturprogramm SWR2, die Popwelle SWR3, das junge Programm für Musik und Lifestyle DASDING und das Radioprogramm des multimedialen Nachrichtenangebots SWR Aktuell.



Unsere Radioprogramme sind die meistgehörten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In beiden Bundesländern schalten von Montag bis Freitag täglich 6,01 Millionen Menschen eines unserer Radioprogramme ein. Bundesweit sind es 7,07 Millionen. SWR3 ist mit 3,62 Millionen Menschen das meistgehörte Radioprogramm Deutschlands.

Online

Alle Altersgruppen finden multimedial aufbereitete Inhalte aus unserem vielfältigen Medienangebot. Die Digitalisierung der Medien und das veränderte Mediennutzungsverhalten prägen auch uns und unsere Programme. Wir gehen neue Wege in der Programmgestaltung und -verbreitung und suchen den Dialog mit unserem Publikum.