Ehrensache "Ehrensache"

Seit 2001 zeichnet der SWR gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz Menschen für ihr besonderes Engagement aus.

Die "Ehrensache" sagt öffentlich Danke und richtet sich an mehr als 1,5 Millionen Rheinland-Pfälzer, die Jahr für Jahr unentgeltlich in ihrer Freizeit in einem Ehrenamt aktiv sind. Sei es in einem Verein, einer Initiative oder einer Gruppe: Diese Menschen tun etwas, sie setzen sich für andere ein oder unterstützen eine Sache. Sie engagieren sich täglich und oft im Verborgenen für das Gemeinwohl. Ob im sozialen oder kulturellen Bereich, ob beim Sport oder für Natur und Umwelt: Die Palette ihres vorbildhaften und nachhaltigen Engagement.

Wir stellen das ganze Jahr über ehrenamtlich aktive Menschen vor, berichten über ihre besondere Leistung, ihre unentgeltliche Arbeit und über die Menschen, denen geholfen wird.

Höhepunkt der Aktion ist eine Preisverleihung im SWR Fernsehen, in der Ehrenamtspreise an herausragende Menschen und ihre Projekte vergeben werden.



Wenn Sie Fragen zur "Ehrensache" haben oder uns telefonisch oder per Post einen Vorschlag machen möchten, wenden Sie sich bitte an:

Simone Wagner

Südwestrundfunk

Hauptabteilung Land und Leute Fernsehen

Am Fort Gonsenheim 139

55122 Mainz



Telefon: 06131 - 929 33330

Telefax: 06131 - 929 333012

E-Mail: simone.wagner@swr.de