Das Wetter im Südwesten

Teils noch stürmisch, in der Nacht deutlich ruhiger.

Das Sturmfeld eines kleinen intensiven Tiefs über der Ostsee zieht aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ab. Heute Nachmittag und Abend überquert uns die Kaltfront des Tiefs; ihr folgt kalte Meeresluft. Der erste Herbststurm des Jahres hat seinen Höhepunkt überschritten. Trotzdem bleibt der Westwind auch heute Nachmittag stark, weiterhin mit einzelnen, anfangs noch schweren Sturmböen. Bei 10 bis 17 Grad ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Am Spätnachmittag und Abend zieht von Nord nach Süd eine stärkere Schauerfront übers Land. In der Nacht regnet es dann noch im südlichen Baden-Württemberg, sonst ist es trocken, teils klar bei deutlich schwächerem Wind. Bei 9 bis null Grad kann es in Rheinland-Pfalz örtlich Nebel und Bodenfrost geben. Morgen in vielen Regionen Sonne. Dichtere Wolken mit etwas Regen am Vormittag ganz im Süden Baden-Württembergs, am Nachmittag im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wieder auffrischender, aber nicht mehr so stürmischer Wind; maximal 7 bis 14 Grad. Am Samstag teils Wolken und Hochnebel, teils Sonne, trocken und schwachwindig bei 7 bis 13 Grad. Am Sonntag nach Frühnebel meist sonnig.