Nachrichten sind unser Kerngeschäft und wir machen diese unter dem Motto „MACHEN-FRAGEN-SPIELEN“ erlebbar. Dieses Besucherangebot eignet sich für 16 Personen, als Gruppe oder Einzelpersonen. Es ist dreiteilig aufgebaut, standardisiert und in die Arbeitsabläufe/Produktionspläne des SWR Fernsehen, von SWR Aktuell sowie der Hörfunk-Nachrichten von SWR1 und SWR4 integriert.

Falls Sie vor der SWR Medientour noch unsere Kantine besuchen möchten, bitten wir um kurze Voranmeldung unter Bewirtung.Kasino.STG@SWR.de.

SWR Medientour mit Nachrichten

Nachrichten gehören zu unserem Tagesgeschäft. Aktuell, wahrheitsgemäß, sachlich und verständlich – das sind nur einige Kriterien, die sie erfüllen müssen. Erfahren Sie im Gespräch mit unseren Journalist*innen, was das Nachrichtengeschäft so abwechslungsreich und jeden Tag aufs Neue spannend macht. Werden Sie selbst am Tablet aktiv, testen Sie Ihre Nachrichtenkompetenz im Spiel mit unserem SWR Fakefinder und nehmen Sie in unserem Landesschau-Studio eine völlig neue Rolle ein, beispielsweise als Regisseur*in oder Moderator*in.

Freitags, 15.30 – 18.30 Uhr

Anmeldung zur SWR Medientour mit Nachrichten

SWR Medientour mit SWR1

Das Sendezentrum von SWR1 Baden-Württemberg erleben und SWR1 Programmmacher*innen treffen – das wird eine ganz besondere und intensive Begegnung für Sie. Wir beantworten alles, was Ihnen wichtig ist und was Sie bewegt rund um SWR1 – egal ob Nachrichten, Moderation, Veranstaltungen oder Musikauswahl. Vor allem Ihre Meinung interessiert uns sehr. Werden Sie außerdem selbst am Tablet aktiv, testen Sie Ihre Nachrichtenkompetenz im Spiel mit unserem SWR Fakefinder und lernen Sie intensiv das Landesschau-Studio aus der Sicht der „Studiobesatzung“ kennen.

Montags, 15.30 – 18.30 Uhr

Anmeldung zur SWR Medientour mit SWR1

SWR Medientour mit SWR4

Das Herz von SWR4 Baden-Württemberg erleben – das macht die SWR Medientour möglich. Im Sendezentrum treffen Sie Programmmacher*innen. Wir beantworten alles, was Sie an Fragen rund um SWR4 Baden-Württemberg haben – ob zu Moderation, Musikauswahl oder den stündlichen regionalen Nachrichten. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Und vor allem ist uns Ihre Meinung zum Programm wichtig. Werden Sie außerdem selbst am Tablet aktiv, testen Sie Ihre Nachrichtenkompetenz im Spiel mit unserem SWR Fakefinder und lernen Sie intensiv das Landesschau-Studio aus der Sicht der „Studiobesatzung“ kennen.

Mittwochs, 15 – 18 Uhr

Anmeldung zur SWR Medientour mit SWR4