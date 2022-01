per Mail teilen

Unsere Funkhäuser sind für Kinder ein Dschungel mit unendlichen Gängen und vielen spannenden Orten wie den Fernseh- und Hörfunkstudios, den Werkstätten oder dem Fundus. Hier begeben sich Grundschulkinder der 3. und 4. Klassen auf Dschungeltour und schauen spielerisch hinter die Kulissen unserer Medienwelt.



Aufgrund der Corona-Krise können in den SWR Funkhäusern momentan keine Dschungeltouren angeboten werden. Wir informieren Sie auf dieser Seite, sobald Anmeldungen wieder möglich sind.

Dafür gibt es ab dem 24. Januar die Dschungeltour Online - den interaktiven Erlebnisparcours für Schulkinder der Jahrgangsstufen 3 und 4.

SWR Dschungeltour Online

Spannende Führung für Kinder

Auf ihrem geführten Rundgang entdecken die Kinder Radio, Fernsehen und Internet. Sie staunen in den Fernsehstudios über Kameras, Strahler und Kulissen, werden Geräuschemacher*in im Hörspielstudio und treffen überall unsere Mitarbeiter*innen, die ihnen gerne über ihre Arbeit Auskunft geben.

Dabei müssen aber auch immer viele spannende Aufgaben gelöst und Rätselpunkte gesammelt werden. „Gemeinsam schaffen wir es“ – so lautet die Devise. Und so gibt es bei unserer Dschungeltour nur Gewinner: die Kinder, die Lehrer und uns, den SWR.

Bei der Entwicklung der Führung wurde die fachliche Unterstützung von Medienpädagog*innen des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg und des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz hinzugezogen. Durch diese Zusammenarbeit wurde unsere Dschungeltour zu einem interaktiven Erlebnisparcours der Medienkompetenz.

Unterrichtsmaterial zu unserer Dschungeltour

Ergänzend zur Dschungeltour bieten wir Unterrichtsmaterial rund um das Thema Medien zum Download an. Das Unterrichtsmaterial dient zur Vor- und Nachbereitung der Dschungeltour, wurde jedoch so konzipiert, dass es auch unabhängig von einem Besuch der Dschungeltour im Unterricht verwendet werden kann. Die Inhalte sind auf die Grundschullehrpläne der Klassen 3/4 in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg abgestimmt und auch für den Einsatz im inklusiven Unterricht geeignet.

SWR Dschungeltour

Informationen und Anmeldung

SWR Dschungeltour in Baden-Baden

Freitag, 9:30 - 12:30 Uhr

3. und 4. Klasse

kostenfrei

Ilse Büntgen-Hartmann Straße: Hans-Bredow-Straße Ort: 76530 Baden-Baden Telefon 07221 929 23316 E-Mail: ilse.buentgen-hartmann@SWR.de

SWR Dschungeltour in Mainz

Montag und Freitag, 9:30 - 12:30 Uhr

3. und 4. Klasse

kostenfrei

Felizitas Fitting Straße: Am Fort Gonsenheim 139 Ort: 55122 Mainz Telefon 06131 929 32291 E-Mail: felizitas.fitting@SWR.de

SWR Dschungeltour in Stuttgart

Mittwoch und Freitag, 9:30 - 12:30 Uhr

3. und 4. Klasse

kostenfrei