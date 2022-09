Transparenz

Welche baulichen Maßnahmen haben in der Intendanz stattgefunden?

In der Zeit von 2018 bis 2020 wurde fast der komplette Bauteil A des Stuttgarter SWR Funkhauses, in dem auch das Büro der Intendanz liegt, kernsaniert. Diese Maßnahmen, die noch für die restlichen Etagen des Funkhauses fortzusetzen sind, waren für das 1976 in Betrieb genommen Gebäude nötig, um die Werterhaltung zu sichern und insbesondere technische Erneuerungen vorzunehmen. Das Gesamtvorhaben hat nicht nur die Zustimmung des zuständigen SWR Verwaltungsrats, sondern wurde sowohl in der Haushaltsplanung als auch in der Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Die Sanierung des Intendantenbüros war Teil des Gesamtvorhabens.

Wie ist die Intendanz ausgestattet?

Das Intendantenbüro hat im Rahmen der Gesamtsanierung keine zusätzliche Ausstattung erhalten. Haustechnik, Beleuchtung und Materialien sind im SWR Standard ausgeführt. Da das SWR Funkhaus in Stuttgart Vorgaben des Denkmalschutzes unterliegt, mussten bestimmte Teile der Büroausstattung im Intendantenbüro erhalten und mit Zusatzkosten aufgearbeitet werden, wie z.B. eine große Einbauwand aus Holz. Außerdem hat das Büro des Intendanten wie schon bei der Erstmöblierung 1976 eine vom sonstigen Standard abweichende Möblierung zu Repräsentationszwecken erhalten, wie z.B. eine Couch mit Beistelltisch und einen Konferenztisch mit Stühlen. Die Kosten für diese Möblierung, die das zuständige Gebäudemanagement mit verschiedenen Optionen vorausgewählt und nach der SWR-Beschaffungsordnung erworben hat, beliefen sich auf 25.001,85 € (netto).