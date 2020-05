Ob beim Pflegedienst Edith Becker an der Moseloder für die polnische Rund-um-die-Uhr-Pflegerin Donata am Neckar: Seit Wochen ist nichts mehr wie es war. "In den Medien reden alle nur von Krankenhäusern und Altenheimen. Man meint, es gibt uns gar nicht", sagt eine der Pflegedienst-Chefinnen, die sich mit ihren Kolleg*innen an der Mosel zu einem virtuellen Arbeitskreis verbündet hat. mehr...