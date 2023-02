Programmkritik oder Programmbeschwerde

per Mail teilen

Der Rundfunkrat und die Landesrundfunkräte verstehen sich als Interessensvertretung von Zuschauer:innen, Hörer:innen und Online-Nutzer:innen. Deshalb gibt es immer wieder schriftliche Eingaben an die Gremien des SWR.

Bei den Eingaben an den Rundfunkrat oder an die Landesrundfunkräte ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen allgemeiner Programmkritik und förmlicher Programmbeschwerde. Eine förmliche Programmbeschwerde liegt nur dann vor, wenn die konkrete Verletzung von Programmgrundsätzen behauptet wird. Nur in solchen Fällen kann eine Gremienbefassung erfolgen.

Eingaben mit allgemeiner Programmkritik werden von der Gremiengeschäftsstelle weitergeleitet an die zuständige Programmdirektion und in eigener Verantwortung des SWR beantwortet.

Allgemeine Programmkritik

Ansprechpartner für konkrete Themen haben wir hier zusammengestellt. Allgemeine Programmkritik kann per E-Mail an info@SWR.de oder per Online-Kontaktformular abgegeben werden:

Förmliche Programmbeschwerde

Eine förmliche Programmbeschwerde muss sich auf eine bereits ausgestrahlte Sendung, einen einzelnen Beitrag oder auf ein Online-Angebot des SWR beziehen. Es muss konkret benannt werden, was kritisiert wird und welcher Sachverhalt gegen die Programmgrundsätze verstoßen haben soll. Für förmliche Programmbeschwerden kann das Kontaktformular genutzt werden:





