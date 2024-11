Die Polizei sucht nach einem 18-jährigen Mann aus der Südwestpfalz. Seine Angehörigen haben seit dem vergangenen Sonntag nichts mehr von ihm gehört.

Der junge Mann wohnt nach Angaben der Polizei in Hermersberg im Kreis Südwestpfalz. Er ist 18 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und wiegt zwischen 80 und 90 Kilogramm. Er hat sehr kurz geschnittene, braune Haare und braune Augen. Aktuell trägt er einen Oberlippenbart. Ein Bild des Vermissten finden Sie hier.

Als er zuletzt gesehen wurde, trug der 18-Jährige einen schwarzen Pullover ohne Aufdruck, eine schwarze Cargo-Hose und braune Stiefel, die bis über die Knöchel gehen.

Vermisster wurde zuletzt in Pirmasens gesehen

Zuletzt wurde der Vermisste in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesehen - er besuchte zusammen mit seiner Freundin das Lokal "Level up" in Pirmasens. Das Paar verließ das Lokal gemeinsam, dann trennten sich ihre Wege. Zuletzt wurde der 18-Jährige im Bereich der Landauer Straße in Pirmasens gesehen. Dort fand die Polizei auch am darauffolgenden Tag sein Mobiltelefon.

Mehrere Suchaktionen waren bisher erfolglos. Die Polizei hat Hinweise darauf bekommen, dass der Vermisste in Kaiserslautern gesehen wurde - ob das aber stimmt, steht noch nicht fest.

Polizei in der Südwestpfalz hat Hinweistelefon geschaltet

Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingesetzt und bittet um Hinweise. Bei der Polizei Pirmasens ist ein Hinweistelefon geschaltet: Unter der Nummer 06331 520 440 können jederzeit Informationen gemeldet werden. Natürlich nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.