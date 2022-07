Jürgen Rademacher ist Redakteur im SWR Studio Kaiserslautern und setzt für Web, App und Hörfunk vor allem Themen aus Kaiserslautern und der Region um.

Seit März 1999 ist Jürgen Rademacher als Multimedia-Redakteur Teil des SWR Studios Kaiserslautern. Immer wieder ist er auch als Moderator und Nachrichtensprecher bei SWR4 zu hören und plant als Chef vom Dienst die Themen im Regionalstudio.

Jürgen Rademacher SWR

Meine Heimat

Früheste Kindheit in Dortmund, dann 25 Jahre in Krefeld und am Niederrhein. Seit über 20 Jahren ist jetzt Kaiserslautern meine Heimat, wo ich mich immer noch und immer wieder sehr wohl fühle.

Mein Antrieb

Ich will gute Geschichten erzählen. Geschichten, bei denen die Menschen sagen: "Das berührt mich", "das informiert mich gut" oder auch "das habe ich noch nicht gewusst". Jeden Tag gibt es in dieser Region viele dieser Geschichten zu erzählen. Sie aufzuspüren und umzusetzen macht auch nach diesen vielen Jahren im Job immer noch jeden Tag Spaß.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Oft ist es die tagesaktuelle Berichterstattung. Gerne beleuchte ich aber auch die Rolle der Amerikaner in der Westpfalz und die Geschichte der Region. Und natürlich kümmere ich mich gerne um die Berichterstattung rund um den 1. FC Kaiserslautern, der für die Menschen hier einen außergewöhnlichen Stellenwert hat.

Journalistisch prägend für mich war

Es gibt nur wenige Vorbilder, weil ich finde, jeder sollte seinen eigenen Weg gehen. Wenn es ein Vorbild gibt, dann ist es Claus Kleber. Seine Art, die Dinge zu erklären, ist für mich unerreicht.

Als Autor hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Was die Promis angeht: Bill Clinton. Ich war gerade ein paar Monate im SWR Studio Kaiserslautern, als der damalige amerikanische Präsident die Air Base Ramstein besuchte. Ich habe nur wenige Zentimeter von ihm entfernt gestanden und bilde mir heute noch ein, er habe mich angelächelt. Was die "normalen" Menschen angeht: Die Trauerfeier für die erschossenen Polizisten in Kusel kurz nach der Tat ist mir sehr nahe gegangen. All diese Menschen in ihrer Trauer und Fassungslosigkeit zu sehen, hat mich sehr berührt und nachdenklich gemacht.

Jürgen Rademacher bei Facebook