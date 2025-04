Ostermärsche 2025: "Für eine Welt ohne Krieg"

Die Ostermärsche der deutschen Friedensbewegung haben eine mehr als 60-jährige Tradition. Inspiriert wurden die ersten Aktionen von britischen Friedensaktivisten, die an Ostern 1958 einen Protestmarsch zum Atomwaffen-Forschungszentrum Aldermaston, rund 80 Kilometer westlich von London, organisierten. Der erste Ostermarsch für Frieden und Abrüstung in Deutschland fand zwei Jahre später statt. Im April 1960 machten sich rund 1.000 Pazifisten in Niedersachsen auf zu einem Sternmarsch nach Bergen-Hohne bei Celle. Dort erprobte damals die US-Army die Honest-John-Raketen als Träger für Atomwaffen.

Ihren Höhepunkt erlebten die Ostermärsche dann in den 1980er Jahren. Als in Deutschland gemäß Nato-Doppelbeschluss neue amerikanische Mittelstreckenraketen stationiert werden sollen, gehen Hunderttausende auf die Straße, nicht nur an Ostern.

Am 11. Oktober 1986 erlebt Rheinland-Pfalz seine wohl bis heute größte Demonstration überhaupt. Im Hunsrück versammeln sich bis zu 180.000 Menschen am Militärstandort Hasselbach. Die US-Airbase ist auch unter dem Namen "Pydna" bekannt. Heute beherbergt die Pydna einmal im Jahr Zehntausende von Ravern beim "Nature One" zur großen Techno-Party.

Bis zu 180.000 Menschen demonstrieren im Oktober 1986 gegen die Stationierung von US-Raketen im Hunsrück. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die ersten Ostermarschierer waren unter dem Eindruck nuklearer Bedrohung vor allem gegen Atomwaffen unterwegs, Der Protest geht bald darüber hinaus, die Friedensaktivisten fordern generell Abrüstung, Frieden und einen totalen Waffenverzicht. Kriegsgegner aus den unterschiedlichsten sozialen Milieus und politischen Lagern ziehen zusammen los. Die Protestbewegung spielt sich außerhalb etablierter Strukturen und Organisationen wie Parteien, Kirche oder Gewerkschaften ab.

Nach einem Höhepunkt in den 1980er Jahren ebbt das Interessen nach dem Ende des Kalten Krieges ab. Krisen- und Kriegszeiten, etwa im Golfkriegsjahr 1991, bringen der Friedensbewegung wieder mehr Zulauf. Seit 2022 stehen die Proteste im Zeichen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Angesichts der gespaltenen Haltung gegenüber der NATO innerhalb der Friedensbewegung und der pauschalen Abrüstungsforderungen gibt es aber auch Kritik an den Kernaussagen der Märsche.