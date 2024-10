Vermisstes 12-jähriges Mädchen in Kaiserslautern gefunden

Seit Freitag hatte die Polizei in Kaiserslautern nach einem 12-jährigen Mädchen gesucht, das im Raum Hamburg vermisst wurde. Jetzt wurde das Kind angetroffen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die 12-Jährige bereits am Freitagmittag in Kaiserslautern wohlbehalten aufgefunden. Weitere Angaben dazu machte die Polizei nicht. Das Mädchen wurde bereits zurück nach Hamburg gebracht. Die Polizei bittet alle, die zum Beispiel in den Sozialen Medien das Foto und den Namen des Mädchens veröffentlicht hatten, diese Einträge aus Gründen des Persönlichkeitsrechtes zu löschen.

Mädchen war seit dem 10. Oktober vermisst

Das Mädchen war am 10. Oktober in Harvestehude vermisst gemeldet worden. Sie hatte sich damals auf den Schulweg gemacht und war danach nicht mehr gesehen worden. Die Polizei hatte den Verdacht, dass sie sich im Raum Kaiserslautern aufhalten könnte - jetzt hat sich der Verdacht bestätigt.