Zwei Mädchen im Saarland verschwunden

Im Grenzgebiet zwischen dem Saarland und der Westpfalz sucht die Polizei nach zwei Schülerinnen. Die beiden waren am Montagmorgen nicht in der Schule erschienen und werden seitdem vermisst.

Die beiden 13-jährigen Kinder seien Montag in der Früh nicht in ihrer Schule im saarländischen Ottweiler aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei sind sie gemeinsam in eine unbekannte Richtung unterwegs gewesen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden in Gefahr seien.

Polizei Neunkirchen bittet um Hinweise

Eines der Mädchen ist der Polizei zufolge südasiatischen Typs und etwa 1,70 Meter groß, sowie von kräftiger Statur. Sie habe lange dunkle Haare und sei schwarz gekleidet.

Die 13-jährige Alina M. aus dem Grenzgebiet zwischen dem Saarland und der Westpfalz wird vermisst. Die Polizei Neunkirchen nimmt Hinweise entgegen. Polizei Neunkirchen

Die zweite Vermisste sei etwas kleiner und von schmaler Gestalt mit langen hellbraunen Haaren. Sie trägt eine Jacke in Tarnfarben, einen schwarzen Rucksack und hat eine Sporttasche dabei.

Die ebenfalls 13-jährige Josefine Lilo R. ist gemeinsam mit Alina M. unterwegs. Wo sich die beiden aufhalten, ist unklar. Daher sucht die Polizei Neunkirchen Zeugen. Polizei Neunkirchen

Hinweise, wo die beiden Mädchen gesehen wurden oder wo sie sich aufhalten könnten, nimmt die Polizei in Neunkirchen entgegen. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 06821-2030 entgegen.