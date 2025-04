per Mail teilen

Papst Franziskus ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Das hat der Vatikan in einer Videobotschaft mitgeteilt. Die Menschen in Trier zeigen sich betroffen.

Um kurz nach 10 Uhr am Ostermontag erreichte die Nachricht über den Tod von Papst Franziskus die Öffentlichkeit. Die Messe im Trierer Dom hatte gerade begonnen. Weihbischof Jörg Michael Peters erreichte die Information während des Gottesdienstes. Gemeinsam mit den Gläubigen betete er für den verstorbenen Papst.

Triererinnen und Trierer zeigen sich betroffen

Die Nachricht über den Tod von Papst Franziskus sei überraschend gekommen, so einige Gottesdienstbesucher nach der Messe im Trierer Dom. "Er war ein Papst, der auch zu den Menschen gegangen ist, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen", so ein Gottesdienstbesucher. Der Tod des Papstes sei ein großer Verlust. Er habe viel in der Kirche bewegt, was die Kirche nachhaltig verändern werde.

Einige Gottesdienstbesucher sehen eine große Herausforderung darin, wie es nun weiter geht. "Ich bin besorgt darüber, wie sich die Kirche nun weiterentwickelt, weil er doch ein großer Reformer war", erklärte eine Gottesdienstbesucherin. Seine Botschaft habe immer die Herzen erreicht. Andere hatten sich mehr vom Papst erhofft. Besonders für die Frauen habe er zu wenig getan, meinte eine Gottesdienstbesucherin.

Helena-Glocke in Trier soll bis zum Begräbnis läuten

Domprobst Peters erklärte im Anschluss an den Gottesdienst, die Helena-Glocke im Trierer Dom läute nun bis zum Begräbnis des Papstes jeden Tag um 12 Uhr für fünfzehn Minuten. Außerdem soll bis zum Begräbnis des Papstes an Kirchen, Pfarrhäusern oder kirchlichen Gebäuden Trauerbeflaggung angebracht werden.

Nach Angaben des Bistums Trier wird es ab morgen einen Gedenkort im Trierer Dom geben. Dort werde dann auch ein Kondolenzbuch aufgestellt. Dort können die Menschen dann ihre Anteilnahme ausdrücken.

Trierer Bischof Ackermann: "Papst Franziskus hat die Kirche geprägt"

Auch der Trierer Bischof Ackermann zeigt sich betroffen. Gemeinsam mit den Gläubigen im Bistum Trier trauere er um Papst Franziskus. Er bezeichnete Papst Franziskus als einen Mann, der die Kirche sehr geprägt hat. Er sei jemand gewesen, der dem Volk sehr nahe war.

Er habe sich vor allem um die Armen und Ausgegrenzten gesorgt, so Ackermann. Dem Papst sei es außerdem wichtig gewesen, dass sich die Gläubigen auch mehr innerhalb der Kirche einbringen können. "Wir werden in den nächsten Jahren sehen, wie sehr er eine Kultur und eine Erneuerung geprägt hat", so Ackermann.

Papst zuletzt auch in Luxemburg zu Besuch

Im September vergangenen Jahres war Papst Franziskus in Luxemburg zu Besuch gewesen. Tausende Menschen waren in die Stadt gekommen, um den Papst zu sehen. Es hatte unter anderem Feierlichkeiten in der Kathedrale Notre-Dame de Luxembourg gegeben.

Angesichts der Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine wollte Franziskus nach Angaben des Vatikans eine Friedensbotschaft an "das Herz Europas" richten. Er sagte, dass Luxemburg ein Vorbild für Offenheit sein könnte. Es würden sich immer mehr "Gräben und Feindschaften" in Europa bilden.