Von trocken und freundlich bis kühl und nass: Noch ist beim Wetter an Ostern alles drin. Richtig festlegen können sich die Meteorologen noch nicht. Auf jeden Fall sind bisher keine Unwetter in Sicht.

Aufatmen bei Landwirten, Binnenschiffern und Gärtnern: Nach einer langen Trockenphase kommt im Laufe der Woche wieder Regen nach Rheinland-Pfalz. "Endlich Abwechslung auf der Wetterkarte – und endlich Regen", heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Und wechselhaftes Wetter verbindet man ja auch mit dem sprichwörtlichen "Aprilwetter". Noch nicht abschätzen lässt sich, wer wo wie viel Regen in der Karwoche abbekommt. Von Dienstag bis Donnerstag gibt es immer mal wieder Schauer.

Die Natur müsste auf jeden Fall mal wieder richtig gut "durchgewässert" werden, so die DWD-Meteorologen. Was gut für die Natur ist, dürfte jedoch Schülerinnen und Schüler in ihren Osterferien und die Urlauber ärgern.

Ostern: Tendenz mild und wechselhaft

Für das Osterwochenende gibt es bislang noch keine verlässliche Vorhersage. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in seiner Prognose aber mit mildem und unbeständigem Wetter an den Feiertagen. Sonne und Schauer seien zu erwarten, festlegen könne man sich noch nicht. Mit unwetterartigen Entwicklungen wie Starkregen wird bisher nicht gerechnet.

Auch die Meteorologen der ARD gehen von wechselhaftem Wetter an Ostern aus. Aber eine richtige Tendenz lasse sich erst in den kommenden Tagen erkennen, sagt Experte Marcel Herber. Die Natur werde jedenfalls für Regen dankbar sein, auch wenn das vielen von uns an den Feiertagen nicht so gefalle.

So ist die Entwicklung des Wetters bis Gründonnerstag

Am Dienstag und Mittwoch wird es laut DWD-Vorhersage wechselnd bis stark bewölkt und aus Südwesten kommen zeitweise Regenschauer auf; am Dienstag seien auch Gewitter möglich. Mit 15 bis 22 Grad bleibe es zunächst noch warm. Am Mittwoch seien es dann nur noch 11 bis 16 Grad. Der Wind frische in der Nähe von Schauern und Gewittern stark böig auf.

Donnerstag: Jacken und Pullover bereit halten

Der Gründonnerstag wird eher grau sein. Erneut sind Schauer und auch schauerartig verstärkter Regen zu erwarten. Und das Thermometer zeige nur noch 9 bis 13 Grad an. Vor allem im Bergland soll es auch windig werden.

Zu den Feiertagen klettern die Temperaturen dann voraussichtlich wieder langsam nach oben.