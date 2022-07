Sarah Korz ist Redakteurin im SWR Studio Kaiserslautern und setzt für Web, App und Hörfunk vor allem Themen aus Kaiserslautern und der Region um.

Seit Sommer 2017 ist Sarah Korz als Multimedia-Redakteurin Teil des SWR Studios Kaiserslautern. Dort ist sie unter anderem Chefin vom Dienst und plant, welche Themen in der Redaktion umgesetzt werden und präsentiert als Sprecherin die Nachrichten bei SWR4.

Meine Heimat

Geboren und teilweise aufgewachsen bin ich in Rheinhessen. Vor 20 Jahren bin ich dann nach Kaiserslautern und damit in die schöne Westpfalz gekommen und ich bin hier geblieben, weil ich es hier mag. Früher habe ich mitten in der Lautrer City gewohnt, inzwischen lebe ich im Landkreis von Kaiserslautern. Was mir an der Westpfalz so gut gefällt? Der Pfälzerwald mit seinen schönen Wanderwegen und Mountainbike-Strecken, die Mischung aus größeren Städten und ruhigem Landleben und die Nähe zu Weinbergen.

Mein Antrieb

Da ich selbst im Kreis Kaiserslautern und damit in der Westpfalz lebe, interessiere ich mich persönlich dafür, was hier in der Region passiert. Das gebe ich gerne an meine Mitmenschen weiter. Es macht mir Spaß, die Menschen in der Region mit Qualitätsjournalismus über wichtige, interessante oder kuriose Themen zu informieren, die vor ihrer Haustür passieren. Sei es über Radio, Fernsehen oder Internet.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Was mir an der Arbeit im Regionalstudio besonders gut gefällt: Ich muss mich auf keinen Bereich festlegen. Von Politik über Kultur und Wirtschaft bis hin zu Sport: Hier liegen jeden Tag andere Themen auf meinem Schreibtisch. Wenn ich es mir aber aussuchen darf, entscheide ich mich als Tierfreundin besonders gerne für Tiergeschichten.