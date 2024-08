Christoph Maria Herbst erhält Schauspielpreis beim Filmfestival Ludwigshafen

Der Komiker und Schauspieler Christoph Maria Herbst erhält am Samstagabend den Preis für Schauspielkunst. Herbst ist erstmals Gast beim Filmfestival Ludwigshafen.

Der 58-jährige Komödiant, bekannt unter anderem aus der Fernsehserie "Stromberg", wird am Nachmittag auf dem roten Teppich erwartet. Nach der Preisverleihung wird der Kinofilm "Ein Fest fürs Leben" mit Herbst als Hochzeitsplaner in der Hauptrolle gezeigt.

Festivalleiter Kötz sagte zu dem vielfach ausgezeichneten Schauspieler und Grimme-Preis-Träger: "Was immer er spielt, ist nicht nur lustig. Er ist auch in der Lage das wirklich als Schauspieler zu spielen, so dass der ganze Humor auch eine Tiefe hat. Und das macht es ja erst wirklich lustig, dass es so im Kern eigentlich ganz ernst ist. So wie bei dem Film, den wir jetzt zeigen und bei vielen anderen, die er gemacht hat."

Eine Preisträgerin und zwei Preisträger

In diesem Jahr wird der Schauspielpreis gleich an drei Personen verliehen. Den Anfang hatte am vergangenen Freitag Liv Lisa Fries gemacht, bekannt aus der Serie "Babylon Berlin". Die Serie läuft inzwischen in der fünften Staffel und Fries hat für ihre Darstellung bereits den Grimme-Preis, den Deutschen Fernsehpreis und den Deutschen Schauspielpreis bekommen.

Am Freitagabend erhielt dann Joachim Król die Auszeichnung. Er ist mit insgesamt fünf Filmen auf dem Festival geradezu omipräsent. Im Anschluss an die Ehrung wurde der Fernsehfilm "Endlich Witwer - Griechische Odyssee" mit Król in der Hauptrolle gezeigt.