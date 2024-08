20. Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen: Was Sie wissen sollten

Am Mittwoch beginnt auf der Parkinsel in Ludwigshafen das 20. Festival des Deutschen Films. 19 Tage lang sind 64 aktuelle Filme zu sehen. Hier einige Highlights und wichtige Infos.

Der Countdown läuft beim Filmfestival des Deutschen Films in Ludwigshafen. Der rote Teppich ist schon ausgerollt und laut Veranstalter läuft auch der Vorverkauf super. Es gebe damit Anzeichen, dass die Besucherzahl die 108.000 Besucher vom vergangenen Jahr noch übertreffen könnte.

Gerade wird der rote Teppich ausgerollt für die vielen Stars der deutschen Schauspielszene, die ab Mittwoch 19 Tage lang das Festival besuchen werden. SWR

Deshalb sollten Interessierte schnell entscheiden, welche Filme sie sehen wollen. Die Karten dafür können sie online buchen, eine Einzeleintrittskarte kostet 12,80 Euro.

Am Mittwoch heißt es Vorhang auf für das Festival des Deutschen Films. SWR

Highlight in Ludwigshafen: Eröffnung mit Merit Becker gefragt



Der Andrang auf den Eröffnungsfilm "Familie is nich" ist sehr groß, die Karten so gut wie ausverkauft, sagt Daniela Kötz, Programmdirektorin und Geschäftsführerin des Filmfestivals. Neben der Hauptdarstellerin Merit Becker werden auch die Regisseurin Nana Neul sowie Produzent Philipp Budweg und Produzentin Julia Rappold da sein - erst auf dem roten Teppich und im Anschluss an den Eröffnungsfilm zu einem Filmgespräch in direktem Kontakt zum Publikum.

Festivalleiter Michael Kötz verrät auch, dass vor allem diese Filmgespräche das Besondere am Festival des Deutschen Films ausmachen: Gespräche mit den Filmschaffenden, die auch mal zwei Stunden dauern könnten, seien nicht nur ein Besuchermagnet. Auch für die Künstler sei das Interesse an ihrer Arbeit und das Bad in der Menge ein Grund, auf die Parkinsel zu kommen.

Mehr als 400 Filmschaffende beim Festival in Ludwigshafen



Schon die schiere Anzahl an Filmen ist ein Highlight. Die Besucher können sich dieses Jahr über 64 Filme freuen, die täglich auf vier Kinoleinwänden zu sehen sein werden.

Zum Jubiläum haben sich mehr als 400 Filmschaffende angekündigt, so viele wie noch nie, sagt Festivalleiter Michael Kötz. Darunter sind neben bekannten deutschen Schauspielern und Regiesseuren auch junge, aufstrebende Talente sowie Autoren und Produzenten, darunter viele Frauen.

Das Festivalleiter-Ehepaar Daniela und Michael Kötz umringt von Sponsoren. SWR

Weitere Highlights des 20. Festivals des Deutschen Films

Außerdem wird der "Preis für Schauspielkunst" in diesem Jahr erstmals gleich dreimal verliehen. Am kommenden Freitag nimmt ihn Liv Lisa Fries (bekannt aus der Serie Babylon Berlin) entgegen. Sie ist in dem Film "In Liebe, Eure Hilde" zu sehen. Am Freitag, den 30. August ist Preisträger Joachim Król zu Gast mit dem Film "Endlich Witwer - Griechische Odysee".

Erstmals besucht der dritte Preisträger Christoph Maria Herbst ("Sketchup ", "Ladykracher", "Stromberg") das Festival auf der Parkinsel und zwar am Samstag, den 31. August mit seinem aktuellen Film "Preis der Freiheit".

Die Plätze am Rheinufer auf der Parkinsel warten schon samt großer Leinwand auf die Gäste des Filmfestivals in Ludwigshafen. SWR

Promis und Stars beim Festival des Deutschen Films

Neue Gäste auf der Parkinsel sind laut Michael Kötz beispielsweise auch Katharina Böhm und Annette Frier. Außerdem können die Besucher bekannten Fernseh- und Kinogrößen wie Andrea Sawatzki, Karoline Herfurth, Kostja Ullmann, Ulrich Tukur und Oliver Wnuk hautnah auf dem roten Teppich begegnen. Und last but not least sind wieder Ulrike Folkerts und Lisa Bitter vom Tatort-Ludwigshafen dabei.

Specials zum 20-jährigen Festival-Jubiläum

Für Fans des Festivals haben die Veranstalter ein dickes Buch zur Geschichte des Filmfests geschrieben. Es trägt den "Die Film Insel – Jubiläumsbuch zum 20" und ist ab Mittwoch auf der Parkinsel und im Buchhandel erhältlich.

Außerdem haben Kötz und seine Mitstreiter einen Film zum Jubiläum gemacht, eine Zeitreise, die täglich um 12 Uhr mittags kostenlos auf dem Festival zu sehen ist. Gezeigt wird die Entwicklung des Festivals von den kleinen Anfängen mit 7.000 Besuchern bis hin zum besucherstärksten Filmfest Deutschlands nach der Berlinale.



Bei Anreise mit dem Bus Baustellen beachten



Auch dieses Jahr gibt es wieder den kostenlosen Elektro-Festival-Bus (Linie 77) der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV). Dieser fährt täglich von 13 bis 21 Uhr, alle 15 Minuten. Wegen der zahlreichen Baustellen in Ludwigshafen, unter anderem am Berliner Platz, wurde die Haltestelle dort in die Ludwigsstraße verlegt.

Der Bus steuert auch wieder das Parkhaus Walzmühle und das BASF-Parkhaus an. Ab 21 Uhr gibt es dann einen Shuttle (Line E), der bis zur Rheinallee Süd fährt.

Drei Kinozelte und mehr als 1.000 Sitzplätze, hier unter Bäumen, warten auf die Festivalbesucher auf der Parkinsel. SWR



Festivalleitung: Autofahrer bitte Parkhäuser ansteuern

Direkt auf der Parkinsel wird es auch in diesem Jahr keine Parkplätze geben. Falschparker müssen mit fetten Knöllchen und Geldstrafen rechnen. Die nächsten Parkhäuser der BASF und der Walzmühle werden direkt von den Schuttle-Bussen des RNV angefahren.

Wer dagegen lieber mit dem Fahrrad kommt, hat Glück und kann auf dem Fahrradparkplatz direkt am Eingang des Festival-Geländes parken.