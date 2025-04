per Mail teilen

Die Polizei fahndet jetzt bundesweit nach dem seit über einem Monat vermissten 12-jährigen Suheb aus Germersheim. Von dem Jungen fehlt laut Polizei bislang jede Spur.

Ein Polizeisprecher der Kripo Landau sagte dem SWR, die Polizei befasse sich täglich mit dem Fall und gehe auch jedem noch so kleinen Hinweis nach. Aber bisher hätten sich nur sehr wenige Zeugen gemeldet. Deshalb habe die Polizei beschlossen, jetzt verstärkt bundesweit nach dem 12-jährigen Somalier Suheb zu suchen.

Vermisster Junge aus Gemersheim: Was bisher bekannt ist

Suheb ist seit 3. März verschwunden. Er war an diesem Tag auf dem Weg zu einer Sprachschule in Germersheim. Nach Aussage des Polizeisprechers hatte er etwa 30 Euro dabei und kein Handy. Zwischenzeitlich gab es einen Hinweis, das der 12-Jährige mit einem grünen Mountainbike unterwegs gewesen sein könnte. Doch auch das brachte die Polizei nicht weiter.

12-Jähriger vermutlich nicht mehr in der Region Germersheim

Die Ermittler haben in Germersheim intensiv nach dem Jungen gesucht, so der Sprecher. Man gehe davon aus, dass der 12-Jährige sich nicht mehr in Germersheim und der Region aufhalte. Die Hoffnung sei, dass er vielleicht irgendwo untergekommen sein könnte. Es sei aber auch möglich, dass Suheb einem Verbrechen zu Opfer gefallen ist.

Bundeskriminalamt weitet Fahndung aus

Das BKA sei schon länger eingeschaltet, werde den 12-Jährigen aber nun auch auf seiner europaweite Fahndungseite im Internet aufnehmen, so der Polizeisprecher. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels war Suheb unter der Rubrik "Vermisste Kinder" dort noch nicht zu finden.

Details zum Hintergrund des vermissten Jungen

Wie der Polizeisprecher dem SWR sagte, ist der vermisste Junge noch nicht lange in Deutschland. Er kam erst vor zwei Jahren als Familiennachzug mit seiner Schwester zu seinem Vater nach Germersheim. Seine Mutter lebt nicht in Deutschland. Die Polizei bittet weiter dringend um Hinweise, wo der Junge sich derzeit aufhalten könnte.