Filmfestival Ludwigshafen: Diese Stars kommen

In knapp zwei Wochen startet das Festival des deutschen Films auf der Parkinsel in Ludwigshafen. Welche Schauspieler und Filmemacher werden erwartet?

Die Vorbereitungen sind im vollen Gange, derzeit werden die weißen Kinozelte auf der Parkinsel am Rhein aufgebaut. Nach Angaben der Festivalleitung liegt der Aufbau der Zeltlandschaft im Zeitplan. Auch der Vorverkauf für die Kinotickets ist gestartet - die meisten Besucher kaufen die Tickets laut Festivalleitung online. Besonders beliebt im Vorverkauf: Der Eröffnungsfilm "Familie is nich" von Regisseurin Nana Neul.

Open-Air-Kino beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen Festival des deutschen Films

Meret Becker kommt nach Ludwigshafen

Schauspielerin Meret Becker spielt in der Hauptrolle eine Großmutter, die sich zunächst wider Willen um ihre achtjährige Enkelin kümmern muss. "Das nuancierte Zusammenspiel von Meret Becker und der Nachwuchsschauspielerin Luise Landau zieht die Zuschauer unweigerlich in den Bann. Regisseurin Nana Neul gelingt ein feines, ausbalanciertes Psychogramm zwischen einer Frau, die mit ihrem Leben abgeschlossen hat und ihrer Enkelin, die leben will", wie das Festival den Film bewirbt.

Highlights des Festivals auf der Parkinsel

Eins der Highlights des Festivals werden die Preisverleihungen für den "Preis für Schauspielkunst" 2024 sein. In diesem Jahr geht der Preis an drei Kandidaten. Die Veleihung an Liv Lisa Fries findet am 23. August statt, Joachim Król bekommt ihn am 30. August und Christoph Maria Herbst am 31. August 2024.

Auch in diesem Jahr wieder auf der Parkinsel dabei: Schauspieler Joachim Król Festival des deutschen Films / Foto: Sebastian Weindel

Die Zuschauer können sich also freuen: Sie werden nicht nur preisgekrönte deutsche Filme zu sehen bekommen, sondern auch Schauspieler am roten Teppich oder bei den beliebten "Filmgesprächen" treffen, die im Anschluss an die Vorstellungen stattfinden.

Auch Andrea Sawatzki ist Wiederholungstäterin, wenn es um das Filmfestival in Ludwigshafen geht picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Christian Charisius

Angekündigt haben sich bislang mehr als 20 Schauspieler und Schauspielerinnen - darunter Ulrich Tukur, Andrea Sawatzki, Julia Koschitz, Sandra Borgmann, Christian Redl, oder Günther Maria Halmer.

Mehr als 50 Filme auf der Parkinsel

Das 20. Festival des deutschen Films läuft vom 21. August bis zum 8. September 2024. Insgesamt werden 19 Tage lang eine Auswahl an mehr als 50 deutschen Filmen auf der Parkinsel gezeigt – unter anderem unter freiem Himmel.