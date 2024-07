Festival des deutschen Films in Ludwigshafen - diese Stars werden geehrt

Das Festival in Ludwigshafen gilt als besucherstärkstes deutsches Filmfestival nach der Berlinale. Im 20. Jahr ehren die Veranstalter zwei Schauspieler und eine Schauspielerin.

Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen (21. August bis 8. September) vergibt in seinem 20. Jubiläumsjahr Preise für Schauspielkunst an Liv Lisa Fries ("Babylon Berlin"), Christoph Maria Herbst ("Contra") und Joachim Król ("Preis der Freiheit"). Das kündigten die Veranstalter bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch an. Die Auszeichnungen, die während des Festivals verliehen werden sollen, gingen "an herausragende Persönlichkeiten der Schauspielkunst".

Bei dem dreiwöchigen Festival stehen 64 Filme auf dem Programm. Eröffnet wird die Filmschau, die als besucherstärkstes deutsches Filmfestival nach der Berlinale gilt, mit der Tragikomödie "Familie is nich" von Nana Neul.

Elf Filme im Wettbewerb

Im Jubiläumsjahr laufen laut den Veranstaltern elf Filme im Wettbewerb um den Filmkunstpreis. Darunter sind neben dem Eröffnungsfilm auch etwa "Falling into Place" von Aylin Tezel sowie "In Liebe, Eure Hilde" von Andreas Dresen.

Intendant Michael Kötz und Programmdirektorin Daniela Kötz bei der Pressekonferenz zum 20. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen SWR

Weitere 27 Filme konkurrieren um den Publikumspreis, darunter zum Beispiel "Die Herrlichkeit des Lebens" von Michael Kumpfmüller und "Ein Mann seiner Klasse" von Marc Brummund. In der Reihe "Gastbeitrag 2024" mit 16 Filmen wird unter anderem "Perfect Days" von Wim Wenders gezeigt.

Das Festival läuft an 19 Tagen in einem Freiluftkino sowie in Kinozelten mit mehr als 1.000 Plätzen. Im vergangenen Jahr kamen den Veranstaltern zufolge rund 108.000 Kinofans auf die Parkinsel im Rhein unmittelbar an der Grenze zu Baden-Württemberg.

Aufbau für das 20. Festival des deutschen Films läuft

Bereits seit dem 12. Juli läuft auf der Parkinsel der Aufbau für das Festival. Zunächst war fraglich, ob die Aufbauarbeiten stattfinden können. Hochwasser und Regen hatten in den vergangenen Wochen den Boden des Geländes aufgeweicht. Nach Angaben der Stadt Ludwigshafen sind die Wasserstände allerdings zurückgegangen.