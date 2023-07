per Mail teilen

Sommerabende unter den stattlichen Platanen der Ludwigshafener Parkinsel, dazu die Crème de la Créme des deutschen Kinos: Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen geht dieses Jahr in die 19. Runde.

Der Film "Gäste zum Essen" von Regisseurin und Drehbuchautorin Carolin Otterbach eröffnet am 23. August das diesjährige Filmfestival in Ludwigshafen. Der Film erzählt von einer Tochter aus reichem Hause, die einen neuen Freund aus der Unterschicht hat. Ihre Eltern - ein gutsituiertes Architektenpaar - laden das Paar samt den Eltern des Freundes - sie Verkäuferin, er Gärtner - zum Abendessen ein. Bei gelben Tomaten an Jakobsmuscheln prallen zwei Welten aufeinander.

"Die scheinbare Überlegenheit der Oberschicht wird in dem Film mit schöner Ironie zu Fall gebracht wird."

Festival des deutschen Films zeigt 60 Produktionen

Insgesamt stehen 54 Film-Produktionen und sechs Kinderfilme auf dem Programm, darunter neben Kinofilmen, auch Fernsehfilme und Kino-TV-Koproduktionen. Dies ist in der Filmfestival-Landschaft eine Besonderheit. Entscheidend für die Auswahl ist laut der Veranstalter allein die künstlerische Qualität der Filme.

Schauspieler Joachim Król vergangenes Jahr auf dem Filmfestival in Ludwigshafen Festival des deutschen Films / Foto: Sebastian Weindel

Neu in diesem Jahr sind Bewertungsbuttons für das Publikum. Sie sollen den Besuchern helfen, sich bei der Auswahl der Filme zurechtzufinden. Beispielspielsweise gibt es farbige Buttons von "Leicht und Lustig" über "Schön und Gut" bis zu "Eigenwillig".

Promis auf dem roten Teppich in Ludwigshafen

Namedropping ist in diesem Jahr angesagt. Beim Filmfestival treffen sich die Stars des deutschen Films, Newcomer und etablierte Schauspielerinnen. Angefangen bei Mari Buchard, Ulrike Folkerts, Christina Große, Caroline Peters, Karoline Herfurth und Andrea Sawatzki bis hin zu Schauspielern wie Stefan Grossmann, Serkan Kaya, Felix Klare, Joachim Kröl, Ulrich Matthes Axel Milberg, Axel Prahl und Ulrich Tukur.

14 deutsche Filme im Wettbewerb

14 der ausgewählten Filme konkurrieren im Wettbewerb um die Filmkunstpreise, die eine unabhängige Jury jedes Jahr in unterschiedlichen Kategorien vergibt: Nominiert für sind unter anderem der Film "Das Lehrerzimmer" von Regisseur Ilker Çatak, "Roter Himmel" von Christian Petzold und "Adiós Buenos Aires" von German Kral.

Schriftsteller an mehreren Drehbüchern beteiligt

Nominiert sind auch mehrere Filme, bei denen berühmte Gegenwartsautoren mitwirkten: So verfasste der Leipziger Autor Clemens Meyer gemeinsam mit Thomas Stuber das Drehbuch zum Film "Die stillen Trabanten", das von Regisseur Till Endemann verfilmt wurde. Dafür gibt es für Thomas Stuber auch den diesjährigen Regiepreis.

Der Schweizer Christian Kracht schrieb in Zusammenarbeit mit Regissuerin Frauke Finsterwalder das Drehbuch für "Sisi & ich". Auch der Spreewaldkrimi "Bis das der Tod euch scheidet" und der Münchner Polizeiruf 100 "Little Boxes" stehen im Wettbewerb.

Preis für Schauspielkunst

Das Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen zeichnet in diesem Jahr außerdem die beiden Schauspieler Justus von Dohnányi und Axel Milberg aus. Sie bekommen den "Preis für Schauspielkunst". Und den Drehbuchpreis bekommt Grimme-Preis-Trägerin Dorothee Schön für "Die Unschärferelation der Liebe".

Das 19. Festival des deutschen Films auf der Ludwigshafener Parkinsel startet am 23. August und dauert bis zum 10. September.