Männer mit Schusswaffen in Boppard? Großeinsatz ergebnislos

Bei der Polizei in Boppard ist am Freitagabend die Meldung eingegangen, dass mehrere Männer mit Schusswaffen in ein Restaurant gegangen seien. Verdächtige fanden die Beamten dann aber keine.

Nach einem Hinweis, dass mehrere Männer mit Schusswaffen in ein Restaurant gegangen sein sollen, hat die Polizei am Freitagabend die Innenstadt von Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) abgeriegelt. Es seien zahlreiche Einsatzkräfte unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In den umliegenden Geschäften konnten aber keine bewaffneten Männer festgestellt werden, wie es weiter hieß. "Die Vorkommnisse bedürfen weiterer Ermittlungen." Fahrzeug soll in Vorfall in Boppard verwickelt gewesen sein Dem Hinweisgeber zufolge sollen die Männer die Schusswaffen in der Hand gehabt haben. Gegen den Halter eines Fahrzeuges, das in den Vorfall verwickelt gewesen sein soll, werde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Auch auf Nachfrage hatte die Polizei am Freitagabend zu dem Vorfall noch keine weiteren Informationen. Sie hofft aber auf Unterstützung aus der Bevölkerung. In einer Mitteilung hieß es:"Hinweise oder Beobachtungen durch Zeugen könnten bei der Ermittlung unterstützen."