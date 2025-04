Vermisster 12-jähriger Suheb kommt zurück nach Germersheim

Der vor gut einem Monat vermisste 12-jährige Suheb aus Germersheim ist mittlerweile gefunden. Sein Vater ist unterwegs, um ihn zu holen.

Was schon in den sozialen Netzwerken kursiert ist, hat jetzt auch die Polizei Landau bestätigt: Der vermisste 12-jährige Suheb aus Germersheim ist von der Polizei in Nordfrankreich aufgegriffen worden.

Wie die Polizei Landau in einer Pressemitteilung schreibt, war der somalische Junge an einem Bahnhof, als ihn französische Behörden aufgegriffen und in Obhut genommen haben. Der Vater von Suheb, der in Germersheim lebt, sei inzwischen auf dem Weg nach Nordfrankreich um seinen Sohn abzuholen.

Aufruf die Familie von Suheb in Ruhe zu lassen

In den sozialen Medien hieß es unter anderem, dass Suheb auf dem Nachhauseweg sei und man die Privatsphäre der Familie respektieren solle.

Der 12-Jährige war Anfang März aus seinem Zuhause in Germersheim verschwunden. Zwischenzeitlich hatte ihn die französische Polizei geschnappt und in einem Heim für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge in der Normandie untergebracht. Von dort war er aber nach wenigen Stunden wieder abgehauen und seitdem auf der Flucht. Die Suche nach Suheb war auf ganz Europa und Afrika ausgeweitet worden.