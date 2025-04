per Mail teilen

Die schwarz-rote Koalition in Berlin plant, den Mindestlohn auf 15 Euro zu erhöhen - ab Anfang 2026. Der Bauern- und Winzerverband warnt vor allem in der Pfalz vor einem Höfe-Sterben.

"Viele Winzer haben Angst", berichtet der pfälzische Weinbaupräsident Roland Hörner am Telefon. 15 Euro Mindestlohn für Erntehelfer – wenn das wirklich kommt, dann müssen auch einige respektable Gemüsebaubetriebe im Gemüsegarten Vorderpfalz aufhören, sagt der Kreisvorsitzende des Bauern- und Winzerverbandes Johannes Zehfuß in Böhl-Iggelheim. Im Januar 2025 war der Mindestlohn bereits auf 12,82 Euro pro Stunde angehoben worden. Ein Anstieg auf 15 Euro hätte "dramatische" Folgen, so die Bauern und Winzer.

Mindestlohn-Pläne sorgen für Existenzängste im Gemüse- und Weinanbaugebiet

Johannes Zehfuß vom Bauern- und Winzerverband zeichnet folgendes Bild: Gemüsebauern mit 150 Hektar könnten bei 15 Euro Mindestlohn nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Sie könnten kein Gemüse mehr anbauen, das viel Handarbeit verlangt: wie Salat, Radieschen oder Spargel. Den Landwirten blieben dann nur noch zwei Möglichkeiten: Auf andere Kulturen wie Kartoffeln umzusteigen oder ganz aufzugeben.

Bauernverband: Höfesterben wird weitergehen

Laut Bauern- und Winzerverband werden in Zukunft nur noch die größten Betriebe überleben. Jene, die sehr teure Maschinen finanzieren können, beispielsweise für Unkraut-Bekämpfung mit Laser-Technik und IT. Solche Maschinen kosten gut zwei Millionen Euro, so Johannes Zehfuß. Das könne sich sogar ein Landwirt mit 250 Hektar Anbau-Fläche nicht leisten.

Bauern und Winzer fordern von der Politik eine Sonderregelung für Erntehelfer

Der Präsident des Deutschen Weinbauverbandes Klaus Schneider aus Dirmstein sagte am 10. April zum 15 Euro-Mindestlohn: "Das ist ein schwerer wirtschaftlicher Schlag für die Betriebe, der die angespannte Lage für eine Vielzahl von Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter nur verschärfen wird". Personalkosten seien mit der größte Kostenfaktor für die Betriebe. Schneider kritisiert: "Die Erhöhung würde nur weiter dazu führen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Betriebe im europäischen und globalen Markt zu verschlechtern". Bauern und Winzer fordern eine Sonderregelung mit einem geringeren Mindestlohn für Erntehelfer.