Wer rastet, der rostet: Deshalb backt Bäckermeister Werner Kaiser aus Boppard immer noch das Brot für sich und seine Frau – mit 103 Jahren!

Ein Mal in der Woche geht Werner Kaiser in den Keller in seine kleine Backstube, die er sich dort eingerichtet hat. Dort mahlt er sein eigenes Mehl und knetet er den Teig für sein selbst gebackenes Brot. So hat er das vor 77 Jahren gelernt – und so macht er das noch heute. Den Sauerteig für sein Brot setzt der Bäckermeister selbst an.

Das ist alles 100 Prozent Bio.

Das Getreide mahlt er mit einer elektrischen Mühle zu Vollkornmehl. Sie ist das einzige elektrische Gerät, dass der 103-Jährige beim Backen benutzt. "Das ist alles 100 Prozent Bio, gesünder kann es nicht sein", sagt Bäckermeister Werner Kaiser.

Bäckermeister aus Boppard bekam 1946 Meisterbrief

Sein Leben als Bäcker begann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals geriet er in amerikanische Gefangenschaft und musste in Nebraska ein halbes Jahr lang in einem Steinbruch und auf Feldern und Farmen arbeiten.

Der 103-jährige Bäckermeister Werner Kaiser aus Boppard backt noch regelmäßig Brot SWR

Nach seiner Rückkehr nach Boppard machte Kaiser eine Lehre als Bäcker und legte 1946 seine Meisterprüfung ab. Eigentlich wäre er zwar lieber Tischler geworden, doch er fand keine Lehrstelle. Heute, mit 103 Jahren, ist Kaiser aber überzeugt, dass das Brot-Backen ihn jung hält.

Ich wiege das nicht ab, fällt mir gar nicht ein, ist mir viel zu umständlich.

Sauerteig-Brote sollen kernig und zum Kauen sein

Und so backt er auch heute noch ein Mal pro Woche das Brot für sich und seine 89-jährige Frau. "Ja, das macht mir Spaß, ich bin froh, wenn ich im Teig wühlen kann“, sagt der 103-jährige Bäckermeister. Das Backen sei für ihn seit Jahrzehnten Routine. Rezepte oder Mengenangaben für seine Sauerteig-Brote brauche er nicht, die habe er alle im Kopf. "Ich wiege das nicht ab, fällt mir gar nicht ein, ist mir viel zu umständlich."

Brot backen hält den rüstigen Bäckermeister aus Boppard jung

Besonders wichtig sei ihm, am Ende ein kerniges Brot zu haben, das man auch kauen muss, erzählt Kaiser. Und es müsse eine milde Säure haben, denn die Sauerteig-Bakterien seien besonders für Magen und Darm gut. Und natürlich fragt man sich, ob ihn sein eigenes Sauerteig-Brot so jung gehalten hat.

Seit 1946 backt Werner Kaiser mit natürlichen Zutaten sein Brot. SWR

"Ich weiß es nicht. Das kann der liebe Gott bestimmen. Kann schon sein...!", schmunzelt er. Das Brot-Backen mache ihm jedenfalls immer noch Spaß. Es strenge ihn inzwischen zwar etwas an, weil sein Rücken nicht mehr so mitmache. Aber solange er es kann, will Werner Kaiser aus Boppard weiter ein Mal in der Woche sein eigenes Brot backen.