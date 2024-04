Obachloser bedroht in Ludwigshafen Kinder und Vater mit Schreckschusswaffe

Ein obdachloser Mann soll am vergangenen Freitag einen Mann und dessen beiden Kinder in Ludwigshafen mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Jetzt ist er in Gewahrsam.

Angefangen hatte alles damit, dass der obdachlose Mann das Schild eines Imbisses umgetreten haben soll. Wegen des Lärms schaute ein anderer Mann gemeinsam mit seinen beiden Kindern vor dem Imbiss nach dem Rechten. Der Obdachlose soll daraufhin eine Schreckschusswaffe gezogen und damit auf die Kinder und deren Vater gezielt haben. Obdachloser beschädigt in Ludwigshafen mehrere Autos Um sich und seine Kinder zu verteidigen, habe der 34-jährige Familienvater dann einen Besen in die Hand genommen und sei auf den Obdachlosen zugegangen. Dieser sei daraufhin zu Boden gefallen und habe seine Schreckschusswaffe verloren. Danach sei er geflüchtet. Kurze Zeit später kam er nach Angaben der Polizei mit einem Hammer zurück und beschädigte mehrere Autos. Die Beamten nahmen den Mann fest. Er bleibt vorübergehend in Gewahrsam.