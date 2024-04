Immer mehr Menschen im Westen der Pfalz haben einen kleinen Waffenschein

Seit Jahren steigt in der Westpfalz die Zahl der Menschen, die einen kleinen Waffenschein besitzen. Woran das liegt? Wir haben nachgefragt.

Wer den sogenannten kleinen Waffenschein hat, darf in Deutschland eine Schreckschusspistole oder Reizgas- und Signalwaffen besitzen und in der Öffentlichkeit bei sich haben. Jedes Jahr werden dafür neue Erlaubnisse ausgestellt, auch bei den Behörden in der Westpfalz. Beantragen kann man den kleinen Waffenschein bei Städten und Kreisen.

Voraussetzungen für den kleinen Waffenschein Wer einen kleinen Waffenschein erhalten möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein, die waffenrechtliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung besitzen. Waffenrechtliche Zuverlässigkeit: Das bedeutet beispielsweise: Man darf nicht vorbestraft sein, es darf kein Verfahren gegen eine Person laufen und man darf kein Mitglied einer verbotenen Organisation sein. Persönliche Eignung: Man muss körperlich und geistig fit sein. Bedeutet unter anderem, man darf nicht drogen- oder alkoholabhängig sein, darf keine schwere Sehschwäche haben oder psychische Probleme. Quelle: Bürger- und Unternehmensservice Rheinland-Pfalz.

Zuletzt sind die Anträge für einen kleinen Waffenschein in der Westpfalz zwar nicht deutlich nach oben gegangen. Das zeigen die Zahlen der Städte und Kreise in der Region. Doch es gibt seit Jahren einen kontinuierlichen Anstieg. Im Donnersbergkreis beispielsweise hatten vor Corona 670 Menschen einen kleinen Waffenschein, aktuell sind es fast 1.000. Um weitere Beispiele zu nennen: Im Jahr 2023 gab es in der Stadt Kaiserslautern 53 neue Anträge, 52 im Kreis Kaiserslautern, 23 im Kreis Kusel, 13 in Pirmsaens und 8 in Zweibrücken.

Drastisch in die Höhe geschossen waren die Zahlen zuletzt im Jahr 2016. Die Kommunen in der Region gehen davon aus, dass das mit Silvester 2015/2016 zu tun hatte. Damals waren in Köln und anderen Orten hunderte Frauen sexuell bedrängt und angegriffen worden. In 2016 waren in der Westpfalz in Pirmasens 80 neue kleine Waffenscheine dazu gekommen und bei der Kreisverwaltung Kusel waren es 86.

Kleiner Waffenschein: So viele gibt es aktuell in der Westpfalz Zahlen Anfang 2024 Kommune Kaiserslautern ca. 1.200 Pirmasens 352 Zweibrücken 325 Kreis Kaiserslautern 673 Donnersbergkreis 977 Kreis Kusel 400 Kreis Südwestpfalz 750

Kleiner Waffenschein zum Selbstschutz

Warum jemand den kleinen Waffenschein will? Dafür gibt es nach Auskunft der Städte und Kreise viele Gründe. Die Menschen geben beispielsweise an, dass sie sich im Notfall selbst schützen wollen - etwa mit einer Schreckschuss- oder Reizgaspistole. Andere seien Hundebesitzer, die sich zum Beispiel in der Dunkelheit verteidigen wollen, teilt der Donnersbergkreis mit.

Wieder andere seien Jäger und benötigten die Waffen fürs sogenannte Wildtiermanagement, um unter anderem Tiere zu vertreiben, heißt es von der Stadt Zweibrücken. Und dann gebe es noch die, die eine Schreckschusspistole an Silvester privat abfeuern wollen.

Diese Regeln gelten für den kleinen Waffenschein Wer den kleinen Waffenschein hat, darf Schreckschuss-, Reizgas- und Signalwaffen außerhalb der eigenen Wohnung/Haus, der Geschäftsräume oder des Gartens in der Öffentlichkeit bei sich tragen.

Bei öffentlichen Veranstaltungen sind diese Waffen verboten.

Das Schießen außerhalb von Schießstätten, der eigenen Wohnung, der Geschäftsräume und des Gartens ist verboten bzw. nur in Fällen der Notwehr erlaubt.

Werden die Waffen ausschließlich im "befriedeten Besitztum" (Haus, Wohnung oder eigener Garten) aufbewahrt, ist ein kleiner Waffenschein nicht erforderlich. Quelle: Bürger- und Unternehmensservice Rheinland-Pfalz & Bundesverwaltungsamt

Innenministerium rechnet mit weiterem Anstieg der Zahlen

Laut Innenministerium kommt dazu, dass quasi jeder, der volljährig ist, den kleinen Waffenschein beantragen kann. Dieser könne nach einer Überprüfung der Waffenbehörde ohne einen Sachkunde-, Bedürfnis- oder Haftpflichtversicherungs-Nachweises unbefristet erteilt werden. Deshalb geht das Ministerium davon aus, dass "die Gesamtzahl der gültigen Erlaubnisse tendenziell weiter ansteigen wird". "Rein aus den statistischen Zahlen lassen sich insbesondere keine sicherheitspolitischen Rückschlüsse auf Landesebene oder für die polizeiliche Arbeit ziehen", heißt es weiter.

Kleiner Waffenschein kann auch entzogen werden

Immer wieder kommt es vor, dass die zuständigen Behörden in der Westpfalz Anträge auf den kleinen Waffenschein ablehnen, weil eine Person aus verschiedenen Gründen dafür nicht geeignet ist. Geht die waffenrechtliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung verloren nachdem man die Erlaubnis bekommen hat, kann es sein, dass sie entzogen wird.

Etwa wegen strafrechtlicher Verurteilungen, psychischer Erkrankungen, rechtsextremem Gedankengut oder Mitgliedschaft in einer Rockergruppe, so die Stadt Kaiserslautern. In den vergangenen Jahren war das in Kaiserslautern neun Mal der Fall, genauso im Kreis Südwestpfalz. Außerdem fünf Mal im Kreis Kaiserslautern und acht Mal in Zweibrücken.