Zuerst will er einen Streit vor der Mall in Kaiserslautern schlichten, als das nicht klappt, zieht er eine Schreckschusswaffe. Jetzt gibt's Ärger für einen jungen Mann.

Bei der Auseinandersetzung vor der Shoppingmall "K in Lautern" wurde es nach Angaben der Polizei handgreiflich. Warum sich die Frauen stritten, ist nicht bekannt.

Ein junger Mann war gerade mit seinem Auto unterwegs, als er den Streit mitbekam. Er hielt an, stieg aus und wollte den Streit beenden - sicher mit guten Absichten. Doch seine Hilfe kam bei den Frauen nicht gut an. Eine von ihnen forderte den Mann auf, zu gehen.

Mann zieht Pistole und bedroht vor Mall in Kaiserslautern Frau

Statt wegzufahren, ging er zu seinem Wagen, holte eine Pistole und bedrohte damit die Frau. Eine andere zog ihr Handy und filmte den Vorfall. Daraufhin haute der Mann doch ab. Die Polizei fahndete nach ihm und wurde schnell bei ihm zuhause fündig.

Der "Streitschlichter" zeigte den Polizisten die Schreckschusswaffe und seinen kleinen Waffenschein. Auf ihn kommt laut Polizei ein Strafverfahren zu wegen Bedrohung.

Mall in Kaiserslautern ist ein sensibles Thema

Es war nicht die erste heikle Situation an der Mall in Kaiserslautern. Im Juni gab es dort eine Massenschlägerei. Das Sicherheitsgefühl vieler Menschen in der Stadt ist - gerade entlang des "K in Lautern" - kein gutes. Sie fordern von der Stadt, mehr für ihre Sicherheit zu tun.