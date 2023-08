Wie kann der Leerstand in Kaiserslautern bekämpft werden?

In rheinland-pfälzischen Innenstädten stehen viele Geschäfte leer. Auch in Kaiserslautern. Aber was muss sich ändern, damit der Leerstand wieder zurück geht?

Der Leerstand in Kaiserslautern nimmt zu, heißt es vom Einzelhandelsverband Rheinland-Pfalz. Sichtbar wird das auch im Einkaufzentrum „K in Lautern“. Aber welche Möglichkeiten gibt es, den Leerstand zu bekämpfen? SWR-Reporterin Alexandra Dietz berichtet: