In voller Blüte - Einzigartige Heidelandschaft bei Siefersheim

Tausende kleine Blüten, die den Boden in einen lila Teppich verwandeln - genau das gibt es aktuell auf der Hiwweltour Heideblick bei Siefersheim zu bestaunen. Denn die Heideblüte steht gerade in voller Pracht.

Nur einmal im Jahr kann man dieses Naturschauspiel bei Siefersheim (Kreis Alzey-Worms) beobachten. Ein lila Blütenmeer, durch das man wandern kann. Wie der Name der Hiwweltour "Heideblick" erahnen lässt, ist das das große Highlight der Tour: der Blick auf die Heidelandschaft im Naturschutzgebiet Neu-Bamberger-Heide bei Siefersheim. Mit ein bisschen Glück blüht die Heide bis in den September hinein.

Hiwweltour "Heideblick" immer gut besucht

Der Name der Hiwweltour sei bewusst gewählt, sagt Anja Dehos von der Verbandsgemeinde Wöllstein. Sie ist dort für den Bereich Touristik zuständig. "Durch den Namen sollen Wanderer und Wanderinnen auf diese besondere Landschaft, die sie erwartet, hingewiesen werden", erklärt sie. Die Hiwweltour sei von Ostern bis Oktober - auch wenn keine Heide blühe - gut besucht. Aber natürlich sei die Heidelandschaft während der Blüte besonders schön.

Gutes Jahr für die Heideblüte

"Dieses Jahr ist die Heide toll sichtbar", sagt Christine Moebus. Sie und die "Kräuterhexen" aus Siefersheim bieten regelmäßig Kräuterwanderungen in der Gegend an. Einmal im Jahr zur Heideblüte auch mit anschließend Kaffee und Kuchen mit Blick auf die Heidelandschaft. Es habe schon Jahre gegeben, das sei die Heide braun und vertrocknet gewesen und habe gar nicht geblüht, weil es zu trocken gewesen sei, so Christine Moebus.

Perfekte Bedingungen für Besenheide bei Siefersheim

In der Heidelandschaft bei Siefersheim wächst die Besenheide. Die Pflanze mag es besonders gerne trocken und steinig. Außerdem bevorzugt sie nährstoffarmen Boden. Im Naturschutzgebiet Neu-Bamberger-Heide findet sie die perfekten Bedingungen, sagt Rainer Michalski vom NABU Rheinhessen-Nahe.

Heidelandschaft bietet seltene Heuschreckenarten Lebensraum

Zwischen den Heidebüschen gebe es auch Schmetterlinge oder seltene Heuschreckenarten. Zum Beispiel die italienische Schönschrecke, die rosaschimmernde Flügel hat, oder die westliche Steppen-Sattelschrecke. Von beiden Heuschreckenarten gebe es nur noch wenige Vorkommen in Rheinland-Pfalz. "Diese Heuschrecken sind wirklich was Besonderes", sagt Rainer Michalski.

Regeln im Naturschutzgebiet beachten

Damit dieses Naturjuwel aber auch so erhalten bleibe, so Rainer Michalski vom NABU, sollten Wanderer und Wanderinnen auf jeden Fall auf den Wegen bleiben, Hunde anleinen und auch keinesfalls Feuer machen.