In der Nacht auf Samstag sind bei der Polizei in Oppenheim mehrere Notrufe eingegangen. Der Grund: Auf einem Parkplatz standen drei Autos in Flammen.

Gegen 3 Uhr alarmierten mehrere Zeugen die Polizei und die Rettungsleitstelle. Am Sportplatz in Harxheim würde es brennen. Als die Feuerwehr eintraf, standen drei Fahrzeuge auf einem öffentlichen Parkplatz in Flammen, so die Polizei.

Feuerwehr war mit 25 Kräften in Harxheim

In der Nacht wurden die Feuerwehren in Harxheim, Gau-Bischofsheim und Bodenheim/Nackenheim alarmiert. Gemeinsam löschten sie den Brand.

Hinweise auf eine Straftat bestehen derzeit nicht.

Warum die drei Autos in Flammen aufgegangen sind, wird noch untersucht. Die Stelle, an der sich die Autos befinden, wurde mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Nach Angaben der Polizei gibt es nach den ersten Ermittlungen keine Hinweise darauf, dass der Brand absichtlich gelegt wurde. Unter den ausgebrannten Fahrzeugen habe sich auch kein E-Auto befunden.

Hoher Sachschaden

Die Autos sind alle komplett ausgebrannt und können nicht mehr benutzt werden. Der Schaden werde auf rund 20.000 Euro geschätzt, so die Polizei. Die Halter der Autos seien inzwischen alle informiert worden, so die Polizei am Sonntagnachmittag.

Vielleicht können Zeugen weiterhelfen. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Parkplatz am Sportverein gegen 3 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden.