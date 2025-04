Pkw brennt und Bundesstraße wird gesperrt

per Mail teilen

Ein brennender Pkw sorgte am Sonntagnachmittag dafür, dass die B424 bei Zweibrücken vorübergehend gesperrt werden musste. Verletzt wurde niemand.

Auf der B424 zwischen dem Zweibrücker Stadtteil Rimschweiler und der Gemeinde Althornbach ist am Nachmittag ein Auto völlig ausgebrannt. Die Bundesstraße war zeitweise wegen starker Rauchentwicklung komplett gesperrt. Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, hatte das Auto eines französischen Ehepaars Feuer gefangen. Ursache war wahrscheinlich ein technischer Defekt.

Fahrbahn wird durch den Pkw-Brand beschädigt

Der Fahrer stoppte das Fahrzeug sofort und die beiden Insassen konnten unverletzt aussteigen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Totalschaden von rund 30.000 Euro, so der Polizeisprecher. Auch die Fahrbahn wurde beschädigt und ist in Richtung Zweibrücken abgesperrt. Autofahrer kommen an der Absperrung aber vorbei.

Es waren rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.