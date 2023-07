Diese Nachricht wird vielen besorgten Bürgerinnen und Bürgern in Kaiserslautern nicht gefallen. Rund um die Mall soll es auch in Zukunft keine Videoüberwachung geben, sagen Stadt und Polizei.

Schon seit Längerem fordern viele in Kaiserslautern, dass rund um die Mall Überwachungskameras aufgehängt werden sollen. Viele Menschen fühlen sich in der Innenstadt unsicher – gerade nach der letzten Massenschlägerei am 7. Juli.

Stadt Kaiserslautern besorgt um Datenschutz

Einige kritisieren vor allem in den Sozialen Medien, beispielsweise auf der Facebookseite des SWR "Hallo Westpfalz!", die fehlenden Kameras an der Mall. Die Stadt sieht darin allerdings ein Problem mit dem Datenschutz, wie sie vergangenen Freitag auf Anfrage mitteilte. Man würde außerdem jeden Passanten unter Generalverdacht stellen.

Kriminalität an der Mall "K in Lautern" zu gering für Kameras

Die Polizei in Kaiserslautern teilte mit, dass Überwachungskameras nur an "Kriminalitätsbrennpunkten“ aufgehängt werden könnten. Das sei an der Mall aktuell nicht der Fall - viele Bürgerinnen und Bürger dürften das aber anders sehen. Von Brennpunkten spricht die Polizei, wenn an einem Ort deutlich mehr Straftaten begangen werden als an anderen.

Mehr Polizeistreifen statt Überwachung mit Video der City

Außerdem muss eine Videoüberwachung laut Polizei verhältnismäßig sein, da man ansonsten zu sehr "in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der erfassten Personen" greifen würde. Daher müsse die Polizei zuerst Maßnahmen treffen, die weniger in dieses Recht eingreifen, beispielsweise Fußstreifen vor Ort. Trotzdem zeigt die Lautrer Polizei Verständnis für die Sorgen und Ängste.

"Das Unsicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nehmen wir ernst."

Mehrere Tatverdächtige nach Schlägerei in Kaiserslautern

Deshalb will die Polizei in Zukunft verstärkt in der Innenstadt von Kaiserslautern kontrollieren. Ob dies das Sicherheitsgefühl wirklich verbessert und Schlägereien wie am 7. Juli verhindert, bleibt abzuwarten. Mittlerweile ermittelt die Polizei gegen drei Tatverdächtige - und zwar wegen des Verdachts der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung. Die Beamten suchen darüber hinaus weiterhin Zeugen, die die Schlägerei mitbekommen haben.