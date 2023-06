Sprinkleranlage setzt Mall in Kaiserslautern unter Wasser

Die Einkaufszentrum "K in Lautern" in Kaiserslautern musste am Freitagvormittag vorrübergehend geräumt werden. Der Grund: eine Sprinkleranlage.

Nach Angaben der Polizei war in der Kaiserslauterer Mall in der Innenstadt am Vormittag ein Brandalarm ausgelöst worden. Ursache sei nach ersten Ermittlungen eine Stichflamme in einem Imbiss gewesen. Dadurch sei die Sprinkleranlage im 3. Stock aktiviert worden. Mall in Kaiserslautern musste geräumt werden Teile des Gebäudes seien durch die Sprinkleranlage unter Wasser gesetzt worden, so die Polizei. Das Einkaufszentrum habe vorrübergehend geräumt werden müssen. Menschen seien nicht verletzt worden. Nach einer halben Stunde habe die Mall größtenteils wieder geöffnet werden können.